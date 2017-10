Harry Kane in Del Alli soigralca tudi v prihodnje v dresu belega baleta?

Strateg galaktikov Zinedine Zidane si je poleti na vsak način prizadeval v vrste dvakratnega zaporednega evropskega klubskega prvaka zvabiti enega najbolj nadarjenih mladih nogometašev na svetu Kyliana Mbappeja, ki je na koncu pristal na Parku princev za astronomsko odškodnino Monaku v višini 180 milijonov evrov.





Izjemni napadalec Tottenhama Harry Kane je ena od največjih želja madridskega Reala za prihodnjo leto. (Foto: AP)

Španski mediji, predvsem tisti, ki odkrito 'simpatizirajo' s kraljevim klubom iz prestolnice, so bili 'lačni' velike, bombastične zgodbe, ki bi še dodatno razburkala že tako vroče dogajanje na poletni nogometni tržnici z Neymarjem jr. in že omenjenim Mbappejem v glavnih vlogah. Zidane je po izgubljeni bitki za 20-letnega francoskega dragulja s pregrešno bogatim PSG-jem posledično storil korak nazaj, da bi prihodnje leto lahko storil dva naprej.



Petinštiridesetletni nekdanji virtuoz francoske izbrane vrste si želi še močnejši Real, takšnega, ki bi vladal evropskemu klubskemu nogometu v naslednjih sezonah. Temu primerne pa so tudi želje po svežih obrazih, med katerimi izstopa uspešni tandem angleškega premierligaša Tottenhama Harry Kane - Del Alli. Slednji sicer ni zaigral na četrtkovi kvalifikacijski tekmi za SP proti Sloveniji na Wembleyu, je pa zato še toliko bolj uspešno in s slovenskega zornega kota zelo boleče nastopil 24-letni napadalec, ki je globoko v sodnikovem dodatku z edinim zadetkom na srečanju zatrl še zadnje upe varovancev selektorja Srečka Katanca za uvrstitev v dodatne kvalifikacije.



Kako realna se zdi možnost, da bi omenjeni zvezdniški dvojec Tottenhama pristal na Santiago Bernabeuu, bo pokazal čas. Spursom je uspel 'veliki met' že letos, ko so s povišanjem mesečnih prihodkov, ki znašajo okroglih 500.000 evrov, in dejstvom, da bodo kmalu zaigrali na novem stadionu, uspeli prepričati avtorja 14 zadetkov na zadnjih 10 tekmah, da ostane del njihove družine še vsaj eno sezono. Toda kot na dlani je, da na dolgi rok večjih možnosti v boju za Kana in tudi Del Allija z Realom preprosto nimajo.