'Hat-trick Harry' kralj strelcev v tekočem koledarskem letu, Kane s 56. golom prehitel Messija, nov remi rdečih vragov

Tekme na Boxing Day sta na največjem angleškem stadionu odprla Tottenham in Southampton. Londončani so po slabšem rezultatskem obdobju nekoliko izgubili stik z vrhom, a še vedno ohranjajo želje po najmanj boju za uvrstitev v Ligo prvakov. Spurs so z zmago v Burnleyju (3:0) spet na zmagovalnih tirnicah, hkrati pa so ujeli obetavno 5. mesto na prvenstveni tabeli.

Harry Kane je v letu 2017 zabil rekordnih 56 golov. Napadalec Tottenhama je dosegel 49 klubskih zadetkov, sedem pa jih je dodal še za Anglijo. Kane je v tej sezoni Premier League dosegel že 18 zadetkov in vodi na lestvici strelcev. Je tudi mož z največ doseženimi hat-tricki, v letošnjem letu jih je dosegel kar šest.

Zmaga proti Southamptonu je bila za Londončane praktično nujna, tudi gostje so imeli svoje načrte, a kmalu se je pokazalo, da od presenečenja ne bo nič. Harry Kane je z dvema goloma v prvem polčasu, s tem je na lestvici po doseženih golih v letu 2017 prehitel Lionela Messija, bolj ali manj razrešil vse dvome o končnem zmagovalcu, usodo gostov pa sta s hitrima zadetkoma v uvodu drugega dela zapečatila Korejec Son Heung-min, ta je ob golu še dvakrat asistiral 24-letnemu Kaneu, ter Dele Alli. Gostje, ki v zadnjem času (rezultatsko) ne blestijo, so imeli kopico lepih priložnosti za zadetek, dvakrat so stresli tudi okvir vrat, a je bila učinkovitost Southampton na zelo nizki ravni.





Harry Kane je drugič zapored dosegel hat-trick. (Foto: AP)

Gostujoči nogometaši so tako oba gola dosegli, ko je bilo vsega konec, oziroma je bila zmaga domačih že bolj ali manj "dejstvo".

Ob tem je postavil še nov rekord Premier League. Že njegov prvi gol proti Southamptonu je bil 37. ligaški gol v enem letu, s katerim je pobegnil Alanu Shearerju in njegovim 36 zadetkom za Blackburn Rovers leta 1995.

Tottenham se je tako s "petardo" v nasprotnikovi mreži poslovil od koledarskega leta in napovedal boljše čase od tistega "črnega novembra", ko so Londončani s serijo slabših rezultatov izgubili stik z vodilnimi. Kane pa je z drugim zaporednim doseženim hat-trickom potrdil, da je kralj evropskih strelcev za leto 2017. Kane je postavil še nov rekord Premier League. Že njegov prvi zadetek proti Southamptonu je bil 37. ligaški gol v enem letu, s katerim je pobegnil Alanu Shearerju in njegovim 36 zadetkom za Blackburn Rovers leta 1995, za dobro mero pa je nato dodal še dva ...



Rezervist Lingard rešil rdeče vrage pred porazom



Alvaro Morata je načel mrežo Brightona. (Foto: AP)

Old Trafford je hladen tuš na tekmi z Burnleyjem doživel že uvodoma. Gostujoči nogometaš Johann Gudmundsson je v 3. minuti s prostega strela podal pred vrata, domači obrambni igralci so slabo posredovali in Ashley Barnes je v gneči iz bližine premagal Španca Davida de Geo. Belgijski vezist Steven Defour je iz prostega strela še pred koncem prvega polčasa podvojil gostujoče vodstvo in Joseju Mourinhu z vragi še bolj otežil delo. Portugalec je v nadaljevanju v igro poslal Jesseja Lingarda in Henrika Mhitarjana. Prav Lingard je bil junak drugega polčasa, saj je z dvema goloma, drugega je dosegel v sodnikovem podaljšku, gostitelje rešil pred bolečim porazom. Chelsea se je na domači tekmi proti Brightonu mučil v prvem polčasu, nato pa je že takoj na začetku drugega dela zadel španski napadalec Alvaro Morata in tlakoval pot do zmage modrih. Usodo gostov je z golom z glavo zapečatil Marcos Alonso (2:0).



Izidi 20. kroga Premier League:

Tottenham - Southampton 5:2 (2:0)

Kane 22., 39., 67., Delle Ali 49., Son 51.; Boufal 54., Tadić 82.



Chelsea - Brighton 2:0 (0:0)

Morata 46., Alonso 60.

Manchester United - Burnley 2:2 (0:2)

Barnes 3., Defour 36.; Lingard 53., 90.

Bournemouth - West Ham 3:3 (1:1)

Gosling 30., Ake 57., Wilson 90.; Collins 8., Arnautović 82., 89.

Huddersfield - Stoke City 1:1 (1:0)

Ince 10.; Sobhi 60.

Watford - Leicester City 2:1 (1:1)

Wague 45., Doucoure 65.; Mahrez 38.

West Bromwich - Everton 0:0

Liverpool - Swansea 5:0 (1:0)

Coutinho 6., Firmino 52., 66., Alexander Arnold 65., Oxlade Chamberlain 82.

Lestvica najboljših strelcev v koledarskem letu 2017:

Harrry Kane, 56 zadetkov (49 za Tottenham, 7 za Anglijo)

Lionel Messi, 54 zadetkov (50 za Barcelono, 4 za Argentino)

Edinson Cavani, 53 zadetkov (50 za PSG, 3 za Urugvaj)

Robert Lewandowski, 53 zadetkov (44 za Bayern, 9 za Poljsko)

Cristiano Ronaldo, 53 zadetkov (42 za Real Madrid, 11 za Portugalsko)