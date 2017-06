Hazard po hudi poškodbi: 'Vrnil se bom še močnejši'

Eden Hazard (Foto: AP)



Čeprav gre za hudo poškodbo, ki bo Edena Hazarda z igrišč oddaljila nekaj mesecev in bo zaradi nje celo izpustil tudi uradni začetek prihajajoče tekmovalne sezone, pa je to vsaj za navijače londonskega Chelseaja, čeravno se čudno sliši, kar dobra novica. "Real je bil na vsak način pripravljen pripeljati Hazarda v Madrid. Šlo naj bi za enega večjih prestopov v zgodovini, po nekaterih podatkih naj bi bil posel vreden preko 100 milijonov evrov, toda sedaj je vse skupaj brezpredmetno. Po hudi poškodbi Belgijca se vodstvo galaktikov vsaj začasno umika od nakupa. Belgijec do daljnega ostaja v Londonu," trdi As. Hazard je bil uspešno operiran in bo z nogometnih zelenic odsoten vsaj tri mesece. "Vse je šlo po načrtu. Zdaj začenjam povratek in vrnil se bom še močnejši," pa je na svojem Twitter profilu zapisal zvezdnik Chelsea.

Kapetan Belgije se je poškodoval na treningu pred reprezentančno akcijo. Ob nerodnem gibu si je zlomil desni gleženj.

Hazard bo izpustil uvodne tekme nove sezone v angleški premier ligi, ki se začne 12. avgusta.