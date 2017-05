Hernandez pred povratno tekmo Atletica z Realom že prestopil h galaktikom?

Theo Hernandez naj bi že bil dogovorjen za prestop k madridskemu Realu. (Foto: AP)

Temperatura pred povratnim polfinalnim obračunom Lige prvakov med Real Madridom in Atleticom narašča. Dodatno naj bi situacijo pred gostovanjem na Vicente Calderonu naelektrilo vodstvo belega baleta. Po poročanju španskih medijev so se namreč že dogovorili za prestop Thea Hernandeza, dosedanjega člana rojiblancosov, ki trenutno igra na posoji pri Deportivu Alavesu. Zanj naj bi v celoti odšteli 30 milijonov evrov, poroča španski as.com.



S tem naj bi pri Realu prekršili ustni dogovor, saj so bili dogovorjeni, da ne bodo kupovali igralcev iz vrst mestnega rivala, zato v preteklosti niso niti pomislili na nakup Sergia Kun Agüera oz. Radamela Falcaa. Hernandez, levi bočni nogometaš se mudi na posoji pri Alavesu in utegne, če informacija o njegove prestopu drži, delovno okolje zamenjati brez ene same odigrane minute v prvenstvu za Atletico.



Ta prestop naj bi predstavljal šok tudi za velikana s Camp Noua, saj so bili Katalonci zainteresirani zanj, da bi zaostrili konkurenco v obrambi. Barca naj bi bila sicer prvi izbor francoskega nogometaša, to trdi tudi njegov agent, a omenjeni se je očitno odločil za galaktike. Neuradno naj bi danes že prestal zdravniški pregled. Po poročanju španskega AS-a je Theo podpisal za pet let, na leto pa naj bi zaslužil 3,5 milijona evrov.