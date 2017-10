VIDEO: Heynckes tudi uradno novi trener Bayerna

Jupp Heynckes (Foto: AP)

Jupp Heynckes, nekdanji trener nemškega nogometnega velikana Bayerna, bo nasledil Italijana Carla Ancelottija, ki so ga odslovili konec septembra. Dvainsedemdesetletni nogometni strokovnjak bo na klop Bayerna sedel do konca sezone, vest pa so danes po poročanju časnikov Kicker in Bild uradno potrdili tudi pri nemškem prvaku. Nekdanji nemški reprezentant v sedemdesetih letih je z Bayernom spisal lepo pravljico, v sezoni 2013 je z bavarskim klubom osvojil trojček - zmage v Ligi prvakov, prvenstvu in pokalu. To je bila tudi njegova zadnja sezona na trenerski klopi tega kluba. Heycknes bo tako še četrtič prevzel trenersko taktirko pri Bayernu, njegova pomočnika bosta Peter Hermann in Hermann Gerland.

Heynckes je Bayern vodil že med letoma 1987 in 1991, drugič se je na klop nemških prvakov usedel na kratko kot začasni trener leta 2009, nazadnje pa še med letoma 2011 in 2013.