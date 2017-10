Heynckes že zavihal rokave na Bavarskem z vero, da Bayern lahko znova pripelje na pot uspehov

Jupp Heynckes se je vrnil za krmilo Bayerna po natančno 1588 dneh; toliko je minilo od konca prejšnjega sodelovanja, ko je leta 2013 osvojil trojček (Ligo prvakov, prvenstvo in pokal). "Zelo se veselim, da je moj najboljši prijatelj spet tukaj," je predsednik bavarskega kluba Uli Hoeness pozdravil 72-letnega trenerja na ponedeljkovi uradni predstavitvi na stadionu Allianz Arena.

"Leta 2013 sem bil trdno odločen, da je moje trenerske kariere konce, da ne bom več vodil nobene ekipe. Toda po pogovorih z vodstvom kluba sem se odločil za vrnitev za določen čas. Vesel sem, da imam takšen izziv, vem, česa je moštvo sposobno, zato mislim, da ga lahko spet pripeljem na pot uspehov," je dejal Heynckes.

Za Heynckesa je ponoven začetek dela, z Bayernom se je dogovoril za sodelovanje do konca leta, četrta služba pri tem klubu. Prvič je Bavarce vodil med letoma 1987 in 1991, potem 2009 in še med letoma 2011 in 2013. "Ne gre zame, gre predvsem za Bayern. Vezi se nikoli niso skrhale, klubu se lahko zahvalim za skok na mednarodno sceno," je še dejal nemški strateg, ki je zavrnil očitke, da je pri 72 letih prestar za sodoben nogomet, češ da "nogometne igre ne morejo na novo iznajti." Heynckes je v ponedeljek že vodil tudi prvi trening, prvi tekmovalni preizkus ga čaka v soboto v bundesligi proti Freiburgu.