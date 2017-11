Hladna vojna v slačilnici Reala: na enem bregu Ronaldo, na drugem Ramos

Dnevnik MARCA se spominja poraza na Wembleyju s Tottenhamom (1:3) v Ligi prvakov, ki ga primerja s polomom Napoleona pri Waterlooju. V Londonu se je Cristiano Ronaldo, edini strelec španskih prvakov na tekmi, pojavil pred mediji in brez ovinkarjenja izjavil, da je trenutni kader igralcev, s katerim razpolaga trener Zinedine Zidane, enako močen kot lani, a da moštvu manjka izkušenj. Portugalski as je opozoril na odhode Pepeja, Jamesa Rodrigueza in Alvara Morate, s katerimi je bil Real "močnejši", kot se je izrazil Ronaldo. Kapetan ekipe Sergio Ramos je Ronaldu vrnil žogico in celo dejal, da je tovrstno razmišljanje "oportunistično". Španski branilec je opozoril, da je bila ekipa, ki je tako navdušujoče premagala Barcelono na dveh tekmah španskega superpokala in osvojila tudi evropski superpokal, seveda ostala nespremenjena. El Chiringuito je že pred časom poročal, da si Ronaldo poleti še vedno želi zapustiti klub, zdaj pa španski kolegi dodajajo, da je močno zaškripalo tudi v napadalčevem odnosu z Ramosom.

Ronaldo in Ramos (desno) proslavljata enega od golov v letošnjem finalu Lige prvakov z Juventusom. (Foto: AP)

"Naklonjenost Ramosa glede morebitnega prihoda Neymarja, kar je pod vprašaj postavilo Cristianovo vlogo v moštvu kot glavni as Madrida, je še dodalo nekaj soli na rane," piše MARCA. Osrednji španski športni dnevnik dodaja, da je Ronaldo z odhodi Pepeja, Fabia Coentraa in Jamesa Rodrigueza ostal brez večjega dela največjih prijateljev v slačilnici. Vloga Ramosa od Portugalčevega prihoda v klub še nikoli ni bila tako velika, razmišljajo pri dnevniku MARCA, kjer opozarjajo na vedno bolj špansko moštvo Reala z Ramosom kot glavnim simbolom belega baleta.

Pri Nachu Fernandezu, Danielu Carvajalu, Marcu Asensiu, Iscu Alarconu in Daniju Ceballosu Ronaldo niti slučajno nima takšne teže, kot jo ima Ramos, pravi MARCA. "Da bi Cristiano zapustil Madrid? Ne vem, vprašajte njega. Teh reči ne razumem," je Ramos izjavil po nedavni reprezentančni tekmi v Rusiji in s to izjavo naj ne bi niti malo sprostil "napetosti med kapetanoma", kot so celotno situacijo poimenovali španski kolegi.