Nova priložnost za Kekovo Rijeko: Slaven Belupo ustavil Dinamo s prvo zmago v letu 2017

Matjaž Kek je trener vodilne ekipe 1. HNL. (Foto: Damjan Žibert)

Da bo imel Dinamo v Koprivnici velike težave, je bilo jasno že v prvem polčasu, v katerem so varovanci Ivajla Peteva po porazu na derbiju s Hajdukom prikazali zelo bledo težavo in si praktično niso priigrali zrele priložnosti, naredili pa niso niti enega prekrška. Slaven do torkovega dvoboja v letošnjem letu še ni okusil slasti zmage, ki jo je tokrat napadel proti skorajda povsem spremenjeni ekipi Zagrebčanov v primerjavi z zadnjo ligaško tekmo. Petev je pod velikim pritiskom v prvih 40 minutah videl povsem brezzobo predstavo svojih fantov, ki jo je z vodilnim golom kronal domači Slaven: v 43. minuti si je na sredini igrišča žogo priboril Nikola Katić in potegnil v protinapad, ki ga je brezhibno s strelom z 18 metrov zaključil Brazilec Heber. Bolgarski trener Zagrebčanov je v drugem polčasu v petih minutah opravil vse tri menjave, z zelenice je moral tudi eden največjih zvezdnikov 1. HNL, brazilski vezist Sammir, a kot prvi so zapretili domači. Josip Tadić je s težkega položaja dobro meril, a ne dovolj natančno ob vratnico Dinama. Rezervist Dani Olmo je v 55. minuti s še enim svežim nogometašem Amerjem Gojakom izpeljal akcijo po boku, ki jo je mladi državljan Bosne in Hercegovine zaključil s strelom v blok.

Katić je pripravil še eno priložnost Heberju, čigar strel pa je končal v golavtu. Olmo je v nadaljevanju obračuna na drugi strani zadel okvir vrat in Dinamo je nato uspel izenačiti, ko je mrežo Slavena zatresel 19-letni Nikola Moro s svojim prvim ligaškim zadetkom za Dinamo. Ante Ćorić je s premetenim poskusom s prostega strela po tleh z okoli 25 metrov zadel vratnico, Moro pa je bil ob pravem času na pravem mestu za 1:1. Nekaj minut prej je lepo podajal Petar Stojanović, občasni slovenski reprezentant in nekdanji član Arne Tabor, Slovana, Interblocka in Maribora je zaposlil Guilhermeja, ki pa je slabo streljal čez gol. Kazen za Zagrebčane je prišla v enem zadnjih (proti)napadov, ki ga je izvrstno s strelom pod vratarjem zaključil mladi talent koprivniške šole Bruno Bogojević. Tudi zanj je bil to prvenec v prvoligaški konkurenci, Dinamo pa kljub več kot petminutnemu dodatku ni uspel izsiliti remija in se močno oddaljil ubranitvi naslova. To je bila celo prva zmaga Slavena v letu 2017.

Izidi 30. kroga:

Slaven Belupo ‒ Dinamo Zagreb 2:1 (1:0)

Heber 43., Bogojević 90.; Moro 78.