Holgate Firmina obsodil rasističnih žaljivk, FA že začela s preiskavo

Trenutek, ko sta si petelina skočila v lase. (Foto: AP)

Mason Holgate je v 40. minuti tekme mestnega derbija med Liverpoolom in Evertonom, ki so ga z 2:1 dobili redsi po golu debitanta Virgila van Dijka, grdo odrinil Roberta Firmina, potem ko je ta praktično že prečkal avt linijo, zato je Brazilca odneslo praktično med gledalce. To je napadalca Liverpoola tako razjezilo, da je odhitel na igrišče ter se spustil v besedni obračun z angleškim branilcem.

Po poročanju Skysports naj bi glavni sodnik Bobby Madley dogajanje vključil v poročilo Angleški zvezi (FA), Liverpool pa je že napovedal sodelovanje. "Klub in nogometaš bosta polno sodelovala z ustreznimi organi, da bo ta pridobil potrebne podatke. Dokler ta proces ni zaključen, klub ne bo dajal nobenih komentarjev," so sporočili iz Liverpoola.

Ko so novinarji na novinarski konferenci po tekmi spraševali stratega Evertona Sama Allardycea, ali je res šlo za rasistični izpad Firmina, je ta odgovoril: "Nič vam ne bom povedal, dokler pristojni organi ne ugotovijo, kaj točno se je dogajalo na tekmi. Tukaj sem, da govorim o nogometu, ne o kontroverznih dogodkih."

Zanimivo je, da je Holgate, ki naj bi glavnemu sodniku prijavil rasistične žaljivke Firmina, le malce po tekmi z Liverpoolom izbrisal svoj Twitter profil.