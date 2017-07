Hrvaški trojec odslej pod Mourinhovim vodstvom?

Barcelona je v minuli sezoni ostala praznih rok, zato želi na vsak način svoje vrste okrepiti z nekaj svežih moči, med katerimi najviše kotira ime Italijana iz Paris Saint-Germaina Marca Verrattija, ki ne skriva velike želje po prihodu v Blaugrano.





Ivan Rakitić je pred kratkim podaljšal pogodbo z Barcelono do leta 2020. (Foto: AP)

Španski mediji tako na veliko poročajo o pripravljenosti vodstva katalonskega giganta, da v zameno za Verrattijev prihod proda odličnega hrvaškega vezista Ivana Rakitića, čeprav je slednji pred kratkim podaljšal pogodbo z Barcelono do leta 2020. To novico so zelo hitro povzeli tudi številni ugledni angleški mediji, saj se ime Ivana Rakitića povezuje s prihodom na Old Trafford k Joseju Mourinhu. Ne le Rakitič, temveč tudi njegova reprezentančna soigralca Ivan Perišić in Marcelo Brozović naj bi bila potencialni okrepitvi rdečih vragov v novi sezoni.



Novi Barcelonin trener Ernesto Valverde naj ne bi imel nič proti prodaji Ivana Rakitića, Unitedov strateg pa je za prihod 29-letnega Hrvata pripravljen odšteti 40 milijonov funtov. Manchester Evening News navaja, da se je v igro za morebiten Rakitićev prestop vmešal tudi AC Milan, ki očitno misli zelo resno z željo po vrnitvi v vrh italijanskega klubskega nogometa.