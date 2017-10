Šok terapija uspela: Kramarić z dvema zadetkoma v Kijevu Hrvaški priboril dodatne kvalifikacije, Srbi neposredno na SP

Kramarić (desno) je bil mož odločitve v Kijevu. (Foto: AP)

Nogometaši Hrvaške so se pred zadnjo tekmo znašli v težkem položaju, potem ko so na zadnjih dveh tekmah zbrali vsega točko. Tako so iz rok izpustili prvo mesto v skupini I, nato pa ogrozili celo drugega. A po menjavi selektorja Anteja Čačića z Zlatkom Dalićem so 'Vatreni' pokazali pravi obraz in dokazali, da imajo v svojih vrstah več kvalitete kot Ukrajinci. Tako so v Kijevu slavili (2:0) z zadetkoma Andreja Kramarića. 26-letni član Hoffenheima je oba gola dosegel v drugem polčasu. Prvega v 62. minuti z glavo po podaji Realovega vezista Luke Modrića, nato pa osem minut kasneje še z levo nogo po lepi podaji Barceloninega vezista Ivana Rakitića. Ker je Islandija na zadnji tekmi premagala Kosovo pred domačimi nogometaši, se je Hrvaška morala sprijazniti z drugim mestom, prvo pa je pripadlo nekdaj nogometno eksotični deželici Islandiji. Ta je preboj na nogometni zemljevid začela že na zadnjem evropskem prvenstvu, kjer se je prebila celo v četrtfinale.

Nogometaši Srbije so na zadnji tekmi kvalifikacijske skupine D na Marakani premagali reprezentanco Gruzije (1:0) in si zagotovili prvo mesto v skupini. Tako so si zagotovili tudi neposredno vozovnico na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Rusiji. Drugo mesto v omenjeni skupini so si prav na zadnji tekmi zagotovili Irci, ki so v neposrednem obračunu z Walesom (sodil je slovenski sodnik Damir Skomina) slavili z 1:0. S tem so si Irci, za zmago katerih je zabil vezist James McLean, zagotovili tudi mesto v dodatnih kvalifikacijah.

Kot najslabša izmed devetih drugouvrščenih reprezentanc je tako zaključila Slovaška iz slovenske kvalifikacijske skupine F in s tem ostala brez nastopa v dodatnih kvalifikacijah kljub osvojenemu drugemu mestu v skupini.

Kvalifikacije za SP 2018:

Skupina I

Finska – Turčija 2:2 (0:0)

Arajuuri 76., Pohjanpalo 88.; Tosun 57., 84.

Islandija – Kosovo 2:0 (1:0)

Sigurdsson 40., Gudmundsson 68.

Ukrajina – Hrvaška 0:2 (0:0)

Kramarić 62., 70.

Lestvica:

1. Islandija 10 7 1 2 16:7 22

2. Hrvaška 10 6 2 2 15:4 20

3. Ukrajina 10 5 2 3 13:9 17

4. Turčija 10 4 3 3 14:13 15

5. Finska 10 2 3 5 9:13 9

6. Kosovo 10 0 1 9 3:24 1

Skupina G

Albanija – Italija 0:1 (0:0)

Candreva 73.

Makedonija – Liechtenstein 4:0 (2:0)

Musliu 36., Trajkovski 38., Bardi 66., Ademi 68.

Izrael – Španija 0:1 (0:0)

Illarramendi 76.

Lestvica:

1. Španija 10 9 1 0 36:3 28

2. Italija 10 7 2 1 24:8 23

3. Albanija 10 4 1 5 10:13 13

4. Izrael 10 4 0 6 10:15 12

5. Makedonija 10 3 2 5 15:15 11

6. Liechtenstein 10 0 0 10 1:39 0

Skupina D

Moldavija – Avstrija 0:1 (0:0)

Schaub 69.

Srbija – Gruzija 1:0 (0:0)

Gudelj 74.

Wales – Irska 0:1 (0:0)

McClean 57.

Lestvica:

1. Srbija 10 6 3 1 20:10 21

2. Irska 10 5 4 1 12:6 19

3. Wales 10 4 5 1 13:6 17

4. Avstrija 10 4 3 3 14:12 15

5. Gruzija 10 0 5 5 8:14 5

6. Moldavija 10 0 2 8 4:23 2