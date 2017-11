Hrvati na Maksimiru povsem osmešili grško obrambo, Švica do pomembnega gola v Belfastu

Hrvati imajo lepo prednost pred povratno tekmo v Grčiji. (Foto: AP)

Hrvati so do vodstva prišli iz enajstmetrovke. To je zakrivil grški vratar Orestis Karnezis, ki se je zaplezal pred napadalcem kockastih Nikolo Kalinićem. Ta mu je žogo odvzel, grški čuvaj mreže pa je nad njim storil očiten prekršek, sodnik Gianluca Rocchi pa je nemudoma pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je brez težav uspešno izvedel kapetan Hrvatov Luka Modrić in hitro poskrbel za vodstvo domačinov. V 19. minuti so ti vodili že z 2:0, napako grške obrambe je izkoristil Nikola Kalinić, ki se je izvrstno znašel pred Karnezisom in preusmeril podajo Ivana Strinića v mrežo Grkov za ekstazo na Maksimiru.

Pa vendarle, po dobrih desetih minutah igre je sledil šok: Grki so iz prekinitve prek Papastathopoulosa Sokratisa, ki je zadel z glavo, znižali zaostanek na 1:2. Mojster doseganja zadetkov z glavo je tokrat izkoristil podajo Konstantinosa Fortounisa iz kota. A gol varovancev Zlatka Dalića, ki je vodil Hrvate šele na drugi tekmi, ni zmedel. Le dobri dve minuti so kockasti potrebovali, da so znova zatresli mrežo Grkov, pri katerih je povsem zatajila obramba. Sam kot duh se je na desni strani sprehodil Šime Vrsaljko in z natančno podajo našel v kazenskem prostoru prav tako osamljenega Ivana Perišića, ki mu ni bilo težko zadeti z glavo.

Zlatko Dalić (levo) je prepričljivo dobil tudi drugo tekmo v vlogi hrvaškega selektorja. (Foto: AP)

Tudi v drugi polčas so hrvaški nogometaši krenili silovito. V 49. minuti so se fanatični navijači na Maksimiru (bilo jih je prek 30.000) razveselili zadetka Andreja Kramarića. Znova je zatajila obramba Grkov, in sicer pri podaji do vratarja, žogo je uspel prestreči Vrsaljko in s podajo zaposlil Kramarića, ki mu ni bilo težko zadeti v nebranjeno mrežo. Grki bi v samem zaključku tekme še lahko znižali zaostanek, a se je ob strelu Konstantinosa Mitroglouja z glavo z lepo obrambo izkazal domači vratar Danijel Subašić. Hrvati so se tako razveselili pomembne zmage (4:1) pred povratno tekmo v Pireju.

Na drugi četrtkovi tekmi dodatnih kvalifikacij so se minimalne zmage nad Severno Irsko v Belfastu razveselili nogometaši Švice (1:0). Ti so do pomembnega gola v gosteh pred povratno tekmo prišli po zaslugi branilca Ricarda Rodrigueza, ki je gol v mrežo domačinov pospravil iz enajstmetrovke.

Dodatne kvalifikacije za SP 2018, prvi tekmi:

Hrvaška - Grčija 4:1 (3:1)

Modrić 13./11-m, Kalinić 19., Perišić 33., Kramarić 49.; Sokratis 30.

Severna Irska - Švica 0:1 (0:0)

Rodriguez 58./11-m