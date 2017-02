Ibra ima dovolj Conorja in Floyda: Pomerita se z menoj, a pozor, končala bosta v bolnišnici!

Tovrstne poteze so nekaj povsem normalnega, ko je na nogometni zelenici prisoten Zlatan Ibrahimović. (Foto: AP)

Že dalj časa se v medijih pojavlja vprašanje, ali bi lahko prišlo do obračuna med upokojenim boksarskim šampionom Floydom Mayweatherjem in superzvezdnikom mešanih borilnih veščin (MMA) Conorjem McGregorjem. Čeprav je Irec pred kratkim pridobil tudi boksarsko licenco, s katero lahko boksa v Kaliforniji, pa še vedno ni nič dorečenega, če bo do borbe res prišlo. Borca se sicer že dalja časa zbadata preko družbenih omrežij in si grozita na takšne in drugačne načine. Njunega govoričenja ima sedaj dovolj tudi zvezdnik Manchester Uniteda Zlatan Ibrahimovič. Šved je sicer že večkrat priznal, da je velik ljubitelj borilnih veščin. To nenazadnje večkrat pokaže tudi na nogometnih zelenicah, ko z neverjetnimi udarci poskuša premagati nasprotne vratarje. In Zlatan se je sedaj odločil, da oba borca, ki se ne uspeta dogovoriti za borbo, izzove kar sam. "Za oba bi bilo bolje, da prenehati s svojim govoričenjem in obnašanjem in se raje pomerita proti meni. Poskusimo in vidimo v kakšno smer gre, ampak sem prepričan, da bosta oba končala v bolnišnici," je v pogovoru z angleškimi mediji v svojem slogu dejal 'Ibra'. Šved bosanskih korenin je sicer od prvega dne velik ljubljenec navijačev na Old Traffordu. Mnogi pa ga celo primerjajo z legendarnim Ericom Cantonajem. Kralj Eric, kot je tudi znan nekdaj odlični francoski nogometaš, je sicer v svoji karieri poskrbel za velik škandal. Na tekmi s Crystal Palacom je namreč svoje frustracije sprostil kar nad navijačem, katerega je napadel s 'kung fu' udarcem. In ta poteza se je za vse večne čase zapisala v zgodovino angleškega nogometa. Ibra sicer še ni šel tako daleč, a večkrat s takšnimi udarci na zelenici stori prekršek, čeprav je sam mnenja, da so tovrstni spektakularni udarci zgolj del športa. Kako pa se bosta na njegovo 'povabilo' odzvala Conor in Floyd, zaenkrat še ni znano. V ringu pa prav gotovo Ibri ne bi bilo tako lahko, kot je sam prepričan.