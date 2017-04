Skeptiki so utihnili, Ibra pa pravi, da se pomlajuje in da je lahko še boljši

Zlatan Ibrahimović (Foto: AP)

Veliko je bilo dvomljivcev, ali lahko Zlatan Ibrahimović svoje kvalitete dokaže tudi v izjemni konkurenci Premier League. Švedski napadalec se je sicer že dokazoval v švedski, nizozemski, italijanski in španski ligi, nazadnje pred prihodom k Unitedu pa še v francoski ligi pri PSG. Za pariško zasedbo je na 122 tekmah dosegel 113 golov, prav nič pa v tem elementu ne popušča v dresu rdečih vragov. Skeptiki so tako utihnili, saj je Ibra v tej sezoni dosegel že 28 golov za United v vseh tekmovanjih. Pri 35 letih je tudi izvrstno fizično pripravljen, kar je že večkrat omenil tudi trener Jose Mourinho.

Ibrahimović je sicer pred dnevi znova poskrbel za veliko dobre volje, ko se je primerjal s filmskim likom Benjaminom Buttonom (iz filma Nenavaden primer Benjamina Buttona, o človeku, ki se ne stara, ampak pomlajuje). Šved je prepričan, da mu gre lahko še boljše in je dejal, da se izvrstno počuti, izzivov pa mu ne manjka. Mourinho je sicer malce podvomil, ko je dejal: "Težko je biti boljši, vsi vedo, da je pri določeni starosti pomembna stabilnost in da igralec ostane na vrhuncu in to formo zadrži, kolikor je mogoče. Ko si star 26 ali 27 let, razmišljaš o napredku in, kako se izboljšati. Ko pa si star 34, 35 let, pa ne gre več za napredek, ampak predvsem za fizično in psihično pripravo."

Eno od priznanj za Ibrahimovića je tudi uvrstitev v finalni izbor kandidatov za nogometaša leta po izboru poklicnih nogometašev na Otoku. Med šesterico izbrancev so tako: Eden Hazard in N’Golo Kante (oba Chelsea), Harry Kane (Tottenham), Zlatan Ibrahimović (Manchester United), Romelu Lukaku (Everton) in Alexis Sanchez (Arsenal). Zmagovalec bo znan 23. aprila.