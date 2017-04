VIDEO: Ibrahimović o koncu kariere sploh ne razmišlja: 'Ni variante, da bi zdaj obupal. Kmalu se vidimo'

Zlatan Ibrahimovič, kot sam trdi, še ni rekel zadnje ebsede. (Foto: AP)

Zlatan Ibrahimović, ki si je kolenske vezi poškodoval na povratni tekmi četrtfinala evropske lige proti Anderlechtu, je na družbenem omrežju Instagram objavil fotografijo poškodovanega kolena. "Najprej vsem hvala za podporo. Ni novica, da sem se poškodoval, zaradi česar me kar nekaj časa ne bo v nogometu. Toda to bom prebrodil tako kot vse drugo in se vrnil še močnejši. Že do zdaj sem igral z eno nogo, torej to ne bi smelo predstavljati težav," je v svojem slogu ob fotografiji zapisal nogometni veteran, ki je v dresu Uniteda v tej sezoni dosegel 28 zadetkov. "Nekaj je gotovo. Jaz se bom odločil, kdaj bom končal, in nihče drug. Ni variante, da bi zdaj obupal. Kmalu se vidimo," je dodal Ibrahimović, ki je s svojimi igrami in zadetki dvomljivcem zaprl usta po prestopu iz Paris St. Germaina.





Zlatan Ibrahimović si je na tekmi z Anderlechtom huje poškodoval kolenske vezi. (Foto: AP)

United je tudi po Švedovi zaslugi še vedno v igri za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov. Na lestvici elitne angleške lige ima le točko zaostanka za četrtouvrščenim Manchester Cityjem. Mestna tekmeca pa medsebojni dvoboj čaka ta četrtek.