Ibrahimović pravi zdravstveni čudež, zdravniki navdušeni nad njegovimi koleni

Čeprav je sezone za Ibrahimovića konec naj bi se Šved na zelenico vrnil že v začetku prihodnje. (Foto: AP)

Medtem ko Zlatan Ibrahimović v Ameriki okreva po operaciji kolena, se zdravniki navdušujejo nad njegovim zdravstvenim stanjem. Vsaj če gre verjeti besedam njegovega agenta Mina Raiole. Slednji je namreč razkril, da so prav vse presenetila kolena 'vražjega' nogometaša, ki je zaradi poškodbe moral zaključiti letošnjo sezono. "Česa takšnega zdravniki še niso videli. Njegova kolena so tako močna, da je kaj takšnega po dvajsetletni karieri skorajda nemogoče. Popolna so, brez kakršnihkoli napak," je povedal Rainola.

Prav zaradi tega naj bi zdravniki izrazili željo, da se po končani nogometni karieri vrne, da bi lahko dodobra raziskali ta 'fenomen'. Radi bi namreč ugotovili, kje tiči razlog za dobro stanje Ibrahimovićevih kolen in s pridobljenim znanjem pripomogli k razvoju v svetu nogometa.