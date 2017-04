Ibrahimović s starostjo vedno boljši, Šved poskrbel za uverturo v 'vražjo' zmago

Rdeči karton si je pred koncem prvega polčasa prislužil Sebastian Larsson. (Foto: AP)

Manchester United je na gostovanju pri Sunderlandu vknjižil nove tri točke, vragi so že v prvem polčasu prevzelo kontrolo na zelenici, tako je lepo priložnost zamudil Jesse Lingard, vendar pa je njegovo veselje na žalost gostujočih navijačev preprečil Jordan Pickford. Vendar pa zadovoljstvo domačih ni trajalo dolgo, po podaji Anderja Herrere je svoj sedemnajsti zadetek v Premier League zabil Zlatan Ibrahimović. Šved je s tem svoji zbirki vse odkar je dopolnil 30. let dodal še dvesto petdeseti gol in s tem dokazal da se z lahkoto kosa tudi z precej mlajšimi igralci. Sam je sicer do dopolnjene tridesetke dosegel 232 gola, zaradi česar ga mediji že primerjajo z vinom, z leti je namreč vedno boljši. Na zadnjih osmih gostujočih predstavah angleške lige mu je namreč uspelo kar devetkrat zatresti mrežo nasprotnika. Prav zato s komplimenti na račun 'Ibrota' ni skoparil niti strateg vragov Jose Mourinho: "O njegovih sposobnostih nisem nikoli dvomil, temveč sem odlične rezultate pričakoval, sam sem vedel zakaj sem ga povabil na Otok."

Kapetanski trak na tekmi proti Sunderlandu je pripadel Marouanu Fellainiju, ki je skušal izkoristiti natančno podajo soigralcev, vendar je njegov poskus še pravočasno preprečila domača obramba. Brez priložnosti niso ostali tudi nogometaši v rdeče-belih dresih, ki so se nekoliko razživeli v zadnjih minutah polčasa, najprej so vragi zaustavili napad Victorja Anichebeja, pred koncem pa je moral zelenico zapustiti Sebastian Larsson, ki je storil grd prekršek nad nasprotno ekipo. Številčno prednost na igrišču so znali gostje odlično izkoristiti in kmalu po začetku drugega dela se je s strelom izkazal Henrikh Mkhitaryan, ki je poslal žogo v spodnji desni kot domačih vrat. Lepa priložnost se je v 84. minuti izmuznila Paulu Pogbaju, ki se je po poškodbi vrnil v prvo enajsterico, pet minut kasneje pa se je po lepi podaji Ibrahimovića zadel Marcus Rashford in s tem postavil končni rezultat 0:3.

Sunderland - Manchester United 0:3 (0:1)

Ibrahimović 30., Mkhitaryan 46., Rashford 89.