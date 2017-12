Iličić v december zakorakal z golom, Verbič se je vrnil v začetno enajsterico, Koprivec prejel kar pol ducata golov

Jan Oblak in Diego Godin (Foto: AP)

Atletico je med tednom brez pomoči Jana Oblaka s 3:0 dobil povratno pokalno tekmo z Elchejem in se prebil v osmino finala španskega pokala, Madridčani pa so bili uspešni tudi v prvenstvu. Škofjeločan je, kot piše na uradni spletni strani NZS, v obračunu z Real Sociedadom sicer klonil v prvem polčasu, po strelu z bele točke, a sta Filipe Luis in Antoinne Griezmann v nadaljevanju dvoboja poskrbela za preobrat. Rdeče-beli so po 14 krogih še neporaženi, z osmo zmago so se oddaljili od Reala in se po prvem porazu Valencie drugemu mestu približali na vsega točko zaostanka. Oblak poveljuje najtrdnejši obrambi španske lige, na tekmo prej vsega pol zadetka. Enega najodmevnejših zadetkov tega vikenda je na klopi Beneventa videl Vid Belec. Zadnja ekipa Serie A je v obračunu z AC Milanom zaostajala kar dvakrat, a nato v 95. minuti prišla do zgodovinske, prve točke med najboljšimi italijanskimi klubi. Le-to je priigral kar vratar Alberto Brignoli, ki je najvišje skočil po predložku v kazenski prostor. Slabše je šlo v spopadu z drugim milanskim klubom Valterju Birsi in Boštjanu Cesarju. Slednji sicer ni dobil priložnosti, Birsa pa je odigral celotno tekmo in od blizu spremljal poraz s 5:0. Inter je z visoko zmago skočil na vrh ligaške razpredelnice. Slovenski dvojec med tednom ni sodeloval v pokalnem mestnem derbiju z Verono, ki ga je po izvajanju kazenskih udarcev dobil mestni rival. Atalanta se je s točko vrnila iz gostovanja v Torinu, velik del zaslug za to pa nosi tudi Josip Iličić. Kranjčan je ob polčasu zamenjal prijatelja Jasmina Kurtića, osem minut zatem pa se je znašel sam pred golom gostiteljev.





Josip Iličić (Foto: AP)

Iličić je, kot piše na uradni spletni strani krovne nogometne zveze, s petim golom v dresu Atalante izničil prednost Torina, dvoboj pa se je končal z izidom 1:1. Atalanta z 20 točkami zaseda deseto mesto, Chievo je dve mesti nižje. Palermo po že osmem remiju sezone ostaja v boju za vrh Serie B. Sicilijanci so tako kot vodilna Parma in drugouvrščeni Bari zbrali 29 točk, v soboto so brez zadetkov remizirali z Venezio. Aljaž Struna je poveljeval domači obrambi, pri gostih pa je zaigral eden od treh Slovencev, Siniša Anđelković. V polno je ob remiju Empolija meril Miha Zajc, ki pa ni bil udeležen v zadnji reprezentančni akciji. Rene Krhin še vedno okreva po poškodbi, njegov Nantes pa je pri St. Etiennu iztržil točko, s katero je ostal na petem mestu. Dve poziciji nižje najdemo Caen, ki se je na svoji zelenici meril z drugim Lyonom in moral priznati sedmi poraz sezone. Nekdanji francoski prvak je bil boljši z 1:2, Jan Repas je po treh tekmah premora vnovič dobil priložnost za igro. Na zelenico je zakorakal v 58. minuti obračuna, ko so gostitelji lovili dva gola zaostanka. Že med tednom so Normandijci brez zadetkov remizirali v Strasbourgu, Nantes pa je ugnal nekdanjo ekipo svojega trenerja Claudia Ranierija, Monaco. Arminia je brez pomoči Andraža Šporarja napolnila mrežo St. Paulija, Roman Bezjak pa je prvič to sezono zaigral v začetni enajsterici Darmstadta. Korošec sicer ni imel razlogov za zadovoljstvo, saj je nekdanji prvoligaš izgubil domačo tekmo z Regensburgom. V nizozemskem prvenstvu sta se merila soseda na lestvici, Vitesse je gostoval v Rotterdamu in pri Feyenoordu klonil z 1:0. Gostje so zadetek prejeli v deveti minuti, Timu Matavžu in soigralcem pa v nadaljevanju ni uspelo priti vsaj do izenačenja. Šempetrčan je pri četrtem porazu svojega moštva igral do 72. minute, Vitesse je z 22 točkami sedmi. Dejavni so bili tudi slovenski branilci v ruskem prvenstvu. Visoke in pomembne zmage Anžija se je razveselil Miral Samardžić. Jeseničan je v dvoboju zadnjeuvrščenih ekip odigral vseh 90 minut, videl pa kar pet zadetkov svojega moštva. Anži zdaj le še točko zaostaja za rešilno cono, medtem ko se Ufa bori za mesta, ki peljejo v Evropo. Bojan Jokić in soigralci so bili tokrat boljši od Amkarja, prispevek k zmagi pa je dodal tudi Jokić. Gorenjec je v 63. minuti porumenel, deset minut pred tem pa podal za uvodni zadetek Slyja. Ufa je s 27 točkami šesta, Zenit pa je z zmago nad Uralom ohranil drugo mesto. Miha Mevlja je dočakal simbolično minutažo, saj je bil v 89. minuti del taktične zamenjave. Vodilna Lokomotiva Zenitu beži za šest točk.





Benjamin Verbić (Foto: AP)

Nordsjaelland je Kobenhavnu zadal nov boleč udarec. Benjamin Verbič se je, kot je moč prebrati na uradni spletni strani NZS, po treh tekmah prisilnega počitka vrnil v začetno enajsterico aktualnega prvaka, a to ni prineslo preobrata v rezultatski krivulji. Gostitelji so klonili z 1:3, izgubili še sedmič to sezono in po 18. krogu za vodilnim Bröndbyjem zaostajajo debelih 17 točk. Razlogov za zadovoljstvo nima niti Nejc Skubic. Konyaspor je na domači zelenici z 0:3 izgubil z Bursasporjem. Skubic je odigral celotno tekmo, Konyaspor pa z 11 točkami beži le dvema zasledovalcema. Po krajši rezultatski krizi je drugič zapored slavil Göztepe Rajka Rotmana. Slednji je v obračunu s Karabuksporjem igral vse do 92. minute, povratnik med najboljše turške klube pa je s 24 točkami šesti in ostaja v lovu na evropsko vozovnico. Damjan Bohar in Mitja Viler sta se veselila povratka na vrh lestvice Prve lige Telekom Slovenije, ki ga je s 131. zadetkom priigral Marcos Tavares, Mariborčanom pa sta pomagala tudi domžalska reprezentanta. Matija Širok in Amedej Vetrih sta odigrala pomembno vlogo v derbiju z Olimpijo, ki je ob Kamniški Bistrici izgubila prvo mesto. Najvišji poraz slovenskega vikenda pa je vknjižil Pafos. Jan Koprivec je moral v tekmi z Apollonom kar šestkrat pobrati žogo iz svoje mreže. Novinec med ciprskimi prvoligaši je v zadnjih štirih krogih klonil še tretjič.