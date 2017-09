Iličić do prvenca v dresu Atalante, a tudi do poškodbe, Verbič junak Kobenhavna

Benjamin Verbič (Foto: AP)

Kobenhavn Benjamina Verbiča je teden sklenil s kar osmimi doseženimi zadetki. Državni in pokalni prvak Danske je najprej z 0:4 ugnal Helsingor, a se Vojničan z izjemo rumenega kartona ni vpisal v statistiko. Vidnejšo vlogo pa je slovenski reprezentant odigral v soboto, ko je s soigralci z enakim izidom na domači zelenici odpravil Silkeborg, v dresu katerega je zaigral tudi Gregor Sikošek. Verbič se je v 22. in 28. minuti podpisal pod uvodna zadetka na tekmi, po koncu le-te pa je bil izbran za najboljšega nogometaša dvoboja. Josip Iličić in Jasmin Kurtić sta se včeraj srečala z nekdanjim klubom.

Josip Iličić je moral iz igre v 71. minuti tekme proti Fiorentini, ko si je poškodoval desni gleženj. Obležal je na tleh in zahteval menjavo, ker ni mogel nadaljevati. Kako huda poškodba je, še ni znano.

Dvojec Atalante je obračun v Firencah pričel v začetni enajsterici, a sta bila tako Iličić kot Kurtić zamenjana v drugem polčasu, ob koncu katerega so gostje zadeli za točko. Bolje je šlo Atalanti v sredo, ko so modro-črni s 5:1 ugnali Crotone. Kurtić, kot piše na uradni spletni strani NZS, ni dobil priložnosti za igro, Iličić pa je ob prvencu v dresu Atalante zablestel še z dvema podajama. Kranjčan je podal za prvi in četrti gol domačega moštva, v 38. minuti pa zadel za vodstvo s 3:0. Zasedba iz Bergama je po neporažena v zadnjih štirih krogih, po šestih tekmah pa z osmimi točkami zaseda deveto mesto. Serijo treh tekem brez poraza je sestavil tudi Chievo. Verončani so ta teden najprej remizirali z Genoo, nato pa v gosteh premagali Cagliari. Boštjan Cesar ni dobil priložnosti za igro, Valter Birsa pa je v sredo igral do 86. minute, v soboto pa je zelnico zapustil deset minut prej.





Vid Belec (Foto: AP)

Na krstno prvoligaško točko po šestih krogih čaka Benevento. Vid Belec je teden sklenil s šestimi goli v svoji mreži. V obračunu z Romo je Štajerec klonil štirikrat, a sta ga kar dvakrat premagala soigralca, rumeno-rdeči pa so z 2:0 klonili tudi v gosteh pri Crotoneju. Mesta pod vrhom lestvice Serie B lovi Palermo Aljaža Strune. Pirančan je, kot piše na spletni strani NZS, v torek sodeloval pri minimalni zmagi nad Perugio, ob tem pa vknjižil rumeni karton, danes pa ga čaka obračun s Pro Vercellijem. Jan Repas po reprezentančnem debiju in selitvi v Francijo še naprej pridno zbira minutažo v dresu novega kluba. Domžalčan je v začetni enajsterici Caena pričel tudi srečanje z Amiensom in svoji ekipi pomagal do tesne zmage z 1:0. Repas je v Ligue 1 prvič odigral vseh 90 minut. Priložnost za krstni nastop pa je po dveh tekmah na klopi dočakal tudi Rene Krhin. Vezist je v 80. minuti obračuna s Starsbourgom zamenjal Thomassona in se po koncu tekme s soigralci veselil zmage z 1:2. Nantes je po dveh porazih v uvodu sezone v zadnjih petih krogih zbral kar 13 od možnih 15 točk. Četa trenerja Claudia Ranierija zaseda šesto mesto, Caen najdemo dve poziciji nižje. Dvojne obveznosti so tudi za Janom Oblakom, Škofjeločan pa je sodeloval pri dveh zmagah Atletica. Madridčani so najprej slavili v Bilbau, Škofjeločan pa se je pri izidu 0:0 izkazal z obrambo najstrožje kazni. Madridski klub je v drugem polčasu povedel z 0:2, Oblak pa je bil v sodniškem dodatku premagan za končni izid 1:2. Brez doseženega zadetka pa je pred rdeče-belimi pokleknila Sevilla, ki bo jutri gostila Maribor. Atletico je po zmagi z 2:0 prehitel prav Andaluzijce in kot ena od štirih neporaženih ekip zaostaja zgolj za vodilno Barcelono. Za Kevinom Kamplom je teden mešanih občutkov. Leipzig je najprej izgubil v Augsburgu. Slovenec je ob minimalnem porazu odigral celotno tekmo in v 77. minuti prejel rumeni karton, v soboto pa ga ob zmagi nad Eintrachtom ni bilo v kadru domače ekipe. Nik Omladič okreva po poškodbi, Andraža Šporarja pa ni bilo v kadru Arminie, ki je najprej premagala dresdenski Dynamo, nato pa remizirala s Heidenheimom.





Nejc Skubic (Foto: Twitter)

V turškem prvenstvu, kot piše na uradni spletni strani NZS, še naprej odlično kaže Rajku Rotmanu in soigralcem. Göztepe je v gosteh pri Sivassporju vknjižil še četrto zmago v nizu in na lestvici zaostaja zgolj za Bešiktašem in vodilnim Galatasarayjem. Rotman je vnovič odigral celotno srečanje. Po treh zaporednih porazih so se veselili tudi v taboru Konyasporja. Turški pokalni prvak je v začetku tedna izgubil z Bešiktašem, v šestem krogu pa z 2:0 ugnal Akhisar Belediye. Nejc Skubic je teden sklenil s 180 minutami igre, v soboto pa je ob koncu srečanja zapravil najstrožjo kazen. Še bolje kaže Zenitu, ki vodi v ruskem prvenstvu. Moštvo iz St. Petersburga je v začetku tedna s 3:0 ugnalo Ufo. Bojan Jokić je odigral vseh 90 minut, Miha Mevlja pa je srečanje spremljal s klopi. Kraševec je priložnost za igro vnovič dobil konec tedna, ko je Zenit z 0:2 slavil pri Kranodarju. Zmage se je veselil tudi Jokić, saj je Ufa z 1:0 ugnala Arsenal Tulo, Rostov pa je po golu v sodniškem dodatku izgubil z moskovsko Lokomotivo. Matije Bobna ni bilo v kadru. Prvič po prestopu v Vitesse se zadetka v nizozemskem prvenstvu ni veselil Tim Matavž. Šempetrčan se je tokrat znašel v vlogi asistenta in svojemu klubu pomagal do prestižnega skalpa in skoka na tretje mesto. Rumeno-črni so v Amsterdamu z 1:2 ugnali Ajax, Matavž pa je v izdihljajih prvega polčasa podal za podvojitev vodstva. Že med tednom se je Vitesse opekel v pokalnem tekmovanju, saj je kot aktualni prvak izgubil z nižjeligašem Swiftom. Eno od enajstmetrovk je izkoristil tudi Matavž, a to ni bilo dovolj za napredovanje. Antonio Mlinar Delamea se je po rdečem kartonu vrnil v obrambo ekipe New England Revolution, ki je z 2:1 premagala Toronto. Pafos Vida Koprivca je gostoval v Nikoziji in brez zadetkov remiziral z Olympiakosom. Primorec je prvič to sezono zaklenil svoja vrata.