Ni več dvomov: Iličić iz Fiorentino v Sampdorio

Fiorentina je za Josipa Iličića že pretreklost. Sampdoria bo njegov tretji klub v Serie A. (Foto: Reuters)

Fiorentina in Josip Iličić se bosta razšla, kajti italijanski nogometni prvoligaš iz Firenc se je dogovoril s Sampdorio, ki bo za Iličića plačala 4,5 milijona evrov fiksne odškodnine in še dodaten milijon evrov v bonusih. Že te dni 29-letnega Kranjčana, kot pišejo nekateri slovenski mediji, čaka predzadnji korak pred uradno sklenitvijo sodelovanja. V Genovi reprezentanta Slovenije pričakujejo na zdravniškem pregledu. Če bodo zdravniki kranjskemu nogometašu prižgali zeleno luč, bo Jojo z nekdanjim klubom selektorja Srečka Katanca podpisal triletno pogodbo, ki mu bo na sezono prinesla milijon evrov.

Tik pred prestopom iz Kidričevega v nemški Wolfsburg je tudi Blaž Kramer, ki je že odpotoval v Nemčijo.

Devetindvajsetletni nosilec igre pri slovenski nogometni reprezentanci ima v svojem življenjepisu zapisanih sedem klubov, po mladinski karieri v vrstah kranjskega Triglava in Britofa je bil v sezoni 2007/08 član izolske Bonifike, nato je bil dve sezoni del Interblocka, leta 2010 se je pridružil Mariboru. Vijoličasti dres, za katerega je zabil 12 golov, je bil odskočna deska za preskok na višjo raven, italijansko prvenstvo, v katerem je najprej igral na Siciliji za Palermo in nato kariero nadaljeval na celini, na škornju, za Fiorentino, kateri se je pridružil leta 2013 za odškodnino v višini devet milijonov evrov. Za firenški klub je od takrat zbral 106 nastopov in zabil 29 golov.

Haris Vučkić in Josip Iličić. Oba sta (bosta) zamenjala nogometno sredino. (Foto: Damjan Žibert)

Še preden je (bo) za Sampdorio podpisal Iličić, je to že storil 16-letni Nik Prelec, mladi slovenski napadalec je pred dnevi uradno postal novi član kluba iz Ligurije, s katerim je podpisal triletno pogodbo. Prelec, do zdaj član Aluminija, bo v prihodnje treniral z mladinsko ekipo Sampdorie. Po podatkih nekaterih slovenskih medijev, je klub iz Kidričevega s Prelčevim prestopom zaslužil 100.000 evrov.