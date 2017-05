Na Apeninskem polotoku prepričani: Iličić odhaja iz Fiorentine, a ostaja v Italiji

Josip Iličić (Foto: Reuters)

Kot piše vselej dobro obveščeni calcionews24ore se Atalanta, letošnji hit v Serie A, zelo zanima za slovenskega reprezentanta Josipa Iličića, ki mu pogodba s Fiorentino poteče junija 2018. V preteklosti so mnogi pisali in "obljubljali" njegovo selitev na Otok, k enemu izmed tamkajšnjih premierligašev, a očitno od tega le ne bo nič. "Atalanto bo v junijskem prestopnem roku skoraj zagotovo zapustil Franck Kessié in vodstvo kluba iz Bergama že vneto išče primernega naslednika. Ofenzivni vezist Iličić se jim zdi najprimernejša rešitev. Fiorentina naj ne bi imela nič proti, saj želi na Slovencu, ki mu pogodba naslednje leto poteče, še kaj zaslužiti," pa trdi Tuttosport, ki ocenjuje, da bi se 29-letni Kranjčan lahko dobro vklopil v sistem igre Atalante, kjer že nekaj časa uspešno nastopa slovenski reprezentant Jasmin Kurtić. "Atalanta ima ambicije tudi v Evropi. Skoraj zagotovo se bo uvrstila v Ligo Evropa in mednarodno areno želi pričakati pripravljena in s kvalitetno zasedbo. Iličić bi lahko bil velik adut črno-modrih. Trener Atalante Gian Piero Gasperini naj bi že prižgal zeleno luč za prihod Slovenca."



Četudi se Iličić v poletnem prestopnem roku ne bo preselil v Bergamo pa so njegovi dnevi v Firencah bržkone šteti. Vodstvo vijoličastih na vsak način želi še nekaj zasluziti, saj bo prihodnje leto Kranjčan prost igralec.