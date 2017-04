Insigne za Napoli do leta 2022

Lorenzo Insigne (Foto: AP)

V letošnji sezoni je Lorenzo Insigne, ki je za italijansko izbrano vrsto igral na zadnjem evropskem prvenstvu v Franciji, sicer pa je zanjo do zdaj igral na 14 tekmah, dosegel pa je tudi dva gola, je v Napoliju vse od začetka kariere, vmes pa je eno sezono igral za Foggio in Pescaro. "Če bi mi nekdo pred leti dejal, da lahko postanem legenda Napolija, bi se mu smejal, zdaj imam priložnost, da to res postanem. Želim si, da bi čez pet let podpisal novo pogodbo z mojim klubom," pa so bile besede 163 cm visokega napadalca, ki je na 160 tekmah za Napoli dosegel 36 golov. V letošnji sezoni je nasprotne vratarje premagal štirinajstkrat, pohvali pa se lahko tudi s sedmimi podajami.



Vodstvo Napolija, ki je šest krogov pred koncem serie A na tretjem mestu, podrobnosti pogodbe ni razkrilo, neuradno pa naj bi Insigne na sezono zaslužil 4,5 milijona evrov.