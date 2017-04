Prvi 'kitajski' Derbi della Madonnina upravičil sloves, Zapata v 97. minuti Milanu zagotovil točko

Navijači AC Milana so se v 97. minuti razveselili točke na mestnem derbiju. Na transparentu so vodstvu kluba čestitali za njegovo prodajo in pozdravili nove lastnike. (Foto: AP)

V 32. krogu Serie A je bil na stadionu Guiseppe Meazza na sporedu veliki milanski derbi, poimenovan derbi Della Madonnina. Milanska velikana se v letošnji sezoni znova ne borita za naslov, temveč za mesta, ki v prihodnji sezoni prinašajo evropske obračune. Prvi obračun v letošnji sezoni se je sicer končal brez zmagovalca, potem ko je Ivan Perišić globoko v sodnikovem podaljšku zadel za 2:2 in poskrbel za razdelitev točk. Pri AC Milanu je takrat blestel Suso, ki je dvakrat premagal Samirja Handnovića, med strelce za Inter pa se je takrat poleg Perišića vpisal še Antonio Candreva. In omenjeni nogometaš se je tudi na tokratni tekmi vpisal med strelce, potem ko je v 36. minuti izkoristil predložek Roberta Gagliardinija in popeljal tokratne domačine v vodstvo z 1:0. Pred tem je bil bistveno nevarnejši AC Milan, za katere sta najlepši priložnosti prvega polčasa zapravila Jose Sosa, kateremu je poskus izvrstno ubranil Handanović in Gerard Deulofeu, kateremu je veselje preprečila vratnica. Inter je še pred iztekom polčasa podvojil svojo prednost. Perišić je lepo premešal obrambo rivalov, poslal oster predložek pred gol, kjer pa je bil povsem sam Mauro Icardi in je brez težav žogo pospravil v prazno mrežo in poskrbel, da je njegovo moštvo na odmor odšlo z dvema zadetkoma prednosti. Zanimivo, za mladega kapetana Interja je bil to sploh prvi gol na milanskem derbiju.

V drugem polčasu smo večino časa spremljali silovite napada Milana na vrata Handanovića. Zelo dejaven je bil predvsem Deulofeu, a resneje niso uspeli ogroziti nekdanjega slovenskega reprezentanta. Zelo slab dan je imel Carlos Bacca, ki nikakor ni uspel priti do kakšne prave priložnosti za dosego gola. V 83. minuti pa so rosonerri prišli do zadetka upanja. Suso je poslal uporaben predložek z desne strani, v petmetrski prostor pa je odlično vtekel Alessio Romagnoli in spretno poslal žogo za hrbet nemočnega Handanovića, ki je žogo za svoj hrbet pospremil zgolj s pogledom. Rdeče-beli so še naprej pritiskali proti vratom Interja in ko se je že zdelo, da se bo končalo z zmago domačinov, je v 98. minuti na veliko sceno stopil Cristian Zapata in s pomočjo prečke žogo poslal za hrbet Slovenca v golu Interja. Takoj za tem je glavni sodnik Daniele Orsato odpiskal konec srečanja in tako se je še drugi derbi v sezoni končal z izidom 2:2. Milan z osvojeno točko ostaja šesti na lestvici, zbral je 58 točk, Inter je s točko manj sedmi. AC Milan je tako remiziral prvo tekmo pod novim vodstvom. Klub je namreč med tednom po 31-ih letih zapustil predsednik Silvio Berlusconi. Rosonerri pa so prešli v roke kitajskega poslovneža Jonghong Lija. Zanimivo, oba kluba sta sedaj v kitajskem lastništvu.

Izid 32. kroga:

Internazionale ‒ AC Milan 2:2 (2:0)

Candreva 36., Icardi 44.; Romagnoli 83., Zapata 97.

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo.