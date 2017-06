Iranska nogometna polemika: Ženske na stadionih, da ali ne?

Iranska nogometna reprezentanca si je z zmago nad Uzbekistanom že zagotovila uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto v Rusiji. (Foto: AP)

Kapetan iranske nogometne reprezentance Masud Šodšaei je od predsednika države Hasana Rohanija zahteval, da se Irankam po 38 letih vnovič omogoči ogled nogometnih tekem, sporoča agencija dpa, ki se sklicuje na portal Varesh3. "Morate zagotoviti okoliščine, ki bodo ženskam v bodoče omogočile obisk stadionov," je predsedniku dejal vezni igralec grškega prvoligaša Panathinaikosa. Vsekakor je nogometaš s tem prekinil tabu okrog žensk na stadionih, saj uradno doslej od politike ukinitev prepovedi, ki je bila uvedena med islamsko revolucijo leta 1979, ni zahteval še noben nogometaš. V ponedeljek Iranke tako na stadionu po zmagi nad Uzbekistanom niso mogle slaviti uvrstitve državne reprezentance na svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji, množično pa so se udeležile slavij na mestnih ulicah.

Bodo kmalu tudi ženske lahko glasno podpirale reprezentanco s tribun? (Foto: AP)

Po poročanju medijev je tudi iranska vlada proti tej prepovedi, a doslej svoje volje v odnosu do verskih vodij ni uspela uveljaviti. Verski vodje so namreč prepričani, da za ženske na stadionih med divjim, pa tudi vulgarnim navijanjem moških kolegov ni prostora. Zagrozili so celo, da bodo uporabili silo, če se ženskam dovoli obisk nogometnih tekem. Želja za spremljanje nogometa je tudi pri ženskah v Iranu velika. Maja je tako zaokrožila zgodba o mladi Iranki, ki je na stadion prišla gledat obračun svoje teheranske ekipe z moštvom iz Emiratov oblečena v fanta, a jo je policija pri tem zalotila in priprla. Zgodba je dvignila veliko prahu in v Iranu v zadnjem obdobju razmišljajo tudi, kako bi na stadionih uvedli tribune, rezervirane samo za ženske. Predsednik Rohani je v sredo sicer uradno sprejel reprezentanco in portugalskega trenerja Carlosa Queiroza ter čestital igralcem, ki so si po gostiteljih Rusih in Brazilcih kot tretji zagotovili pot na SP.