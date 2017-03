Islandsko nogometno zmagoslavje devet mesecev po tekmi obrodilo sadove

Islandski nogometaši so z odličnimi nastopi na evropskem prvenstvu pripomogli k višji rodnosti. (Foto: AP)

Veliko zmagoslavje nad Anglijo, s katerim si je Islandija zagotovila napredovanje v četrtfinale bo zagotovo ostalo v spominu številnih Islandcev, ki so očitno želeli ustvariti prav poseben spominek na ta veliki dogodek. Z Islandije namreč poročajo o rekordnem številu rojstev v zadnjem tednu, devet mesecev po odločilni tekmi med Vikingi in Angleži. Lokalni zdravniki namreč beležijo rekordno število epiduralnih analgezij, zaradi česar iz otoške državice poročajo o pravem 'Baby boom-u'. Nekaj podobnega so pred leti zabeležili tudi v Barceloni leta 2010, devet mesecev po velikem zmagoslavju v rimskem finalu proti Manchester Unitedu, ko so v nekaterih porodnišnicah zabeležili tudi 50 odstotkov več rojstev. Če bodo Islandci svoje otroke poimenovali po takratnih strelcih Ragnarju Sigurossonu in Kolbeinnu Sigthorssonu pa še ni znano.