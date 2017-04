Laziali dočakali prvo ligaško zmago nad Romo po letu 2012 in razveselili tudi navijače Juventusa

"Laziali" so na Olimpicu dobro ustavili prvega strelca italijanskega prvenstva Edina Džeka (v sredini). (Foto: AP)

Lazio je na ogrevanju pred 146. derbijem z Romo izgubil Cira Immobileja, Roma pa je tekmo bolje odprla. Atalanta z Jasminom Kurtićem je sinovom volkulje polepšala soboto z remijem proti vodilnemu Juventusu in Roma, ki je v nedeljo igrala kot gostiteljica derbija na stadionu Olimpico, je od začetka odločno krenila po vse tri točke. Edin Džeko je po podaji Kevina Strootmana hitro zapretil Thomasu Strakoshi, a je bilo to praktično vse, kar je do konca tekme zmogel prvi strelec lige. Lazio je po nevarnem strelu Mohameda Salaha v osmi minuti povedel praktično iz prve prave priložnosti in se ni več oziral nazaj. Keita Balde Diao si je pripravil strel z roba kazenskega prostora in med nogami branilca zadel ob bližnjo vratnico. Marco Parolo bi lahko v nadaljevanju polčasa tudi podvojil prednost sinje modrih, ki so malce nezasluženo na premor odšli brez prednosti. Glavni sodnik Daniele Orsato je namreč neupravičeno pokazal na belo piko, potem ko je ob Wallaceu padel Strootman, kapetan Daniele De Rossi pa je bil zanesljivi izvajalec, potem ko bi Orsato že na začetku polčasa po prekršku Federica Fazia lahko dosodil tudi najstrožjo kazen v korist gostov. Trener Rome Luciano Spalletti je ob polčasu v slačilnici pustil Stephana El Shaarawyja in po tem, ko je Strakosha s fantastično parado ustavil Džeka, je Lazio povedel z 2:0.

Strel Dušana Baste se je od Fazia odbil ob vratnico, kjer je ni dosegel tudi razpoloženi Wojciech Szczesny. To je bil prvi gol srbskega branilca po kar 79 ligaških tekmah, nazadnje je bil strelec ravno proti Romi, ko je še branil barve Udineseja. Szcesny je moral reševati Lazio ob priložnosti Keitaja in po sprehodu Felipeja Andersona v kazenski prostor, Brazilec je namesto podaje Basti izbral strel na bližnjo vratnico, kjer pa ga je pričakal Poljak. V igro je za zadnjih 15 minut Spalletti namesto De Rossija poslal še klubsko legendo Francesca Tottija, a je bil nekdanji italijanski reprezentant bližje golu v lastni kot v nasprotnikovi mreži, saj mu je Lucas Biglia vzel žogo in zaposlil Andersona, a je Szczesny z novo obrambo ohranil domače v igri. Vsega pa je bilo konec že v enem naslednjih napadov, ki ga je po prodoru in podaji Senada Lulića na drugo vratnico zaključil junak derbija Keita ter kot prvi nogometaš Lazia po Robertu Manciniju leta 1998 na derbiju vknjižil "doppietto". Da je bilo popoldne še bolj neprijetno za navijače Rome je v zadnjih sekundah poskrbel branilec Antonio Rüdiger, ki si je za neokusen štart nad Filipom Đorđevićem prislužil direkten rdeči karton. Lazio je z zmago še okrepil svoj položaj v boju z Atalanto za četrrto mesto, medtem ko je Roma praktično predala boj za naslov in na drugem mestu morda odprla tudi vrata Napoliju.

Izidi 34. kroga:

Roma ‒ Lazio 1:3 (1:1)

De Rossi 45./11-m; Keita 12., 85., Basta 50.

RK: Rüdiger 90./Roma

Atalanta ‒ Juventus 2:2 (1:0)

Conti 45., Freuler 89.; Spinazzola 50., Alves 83.

Jasmin Kurtić (Atalanta) je igral do 66. minute.

Torino ‒ Sampdoria 1:1