Italijani predajajo Rijeko v roke Miškoviću, spremembe naj na igralce in trenerja Keka (zaenkrat) ne bi vplivale

Spremembe lastniške strukture NK Rijeke naj na Matjaža Keka in na igralski kader ne bi vplivale. Vsaj kratkoročno ne, dolgoročno pa se bodo Rečani usmerili v vzgojo lastnih nogometašev. Center za trening na Rujevici, ki je med gradnjo novega stadiona postal tudi začasen dom članov, je dober temelj, vseeno pa bo odhod Gabrieleja Volpija in Social Sporta gotovo močno zarezal v reški vsakdan. Volpija na Reki sicer ni že dve leti, Rijeka vse od tedaj (vsaj uradno) deluje brez italijanske pomoči in se financira s prodajo igralcev ter nagradami Evropske nogometne zveze (Uefa). Zdaj naj bi se po poročanju Novega lista klub lastniško preoblikoval, njegov lastnik bo dosedanji predsednik Damir Mišković.

Damir Mišković (levo) in Matjaž Kek, ki se je v zadnjih tednih pojavljal v kombinacijah za prosto mesto slovenskega selektorja.

"Še vedno ne morem z gotovostjo trditi, kakšen razplet nas čaka. Ko smo pred petimi leti prihajali, je Social Sport odigral ključno vlogo pri saniranju dolgov, formiranju novega strokovnega štaba in začetku zmagovitega niza," se je v izjavi spominjal Mišković. "Pripravljen sem narediti vse, da bi uspeli pri odkupu lastniškega deleža in naredili najnovejšo Rijeko. To terja zelo naporna pogajanja, ki se vseeno zaključujejo," je nadaljeval Mišković. Vrednost kluba, ki tudi v tej sezoni igra skupinski del Lige Evropa, strokovnjaki ocenjujejo na 60-70 milijonov kun, to je med 7,95 in 9,28 milijona evrov. Mišković optimistično pravi, da cilji ostajajo boj za najvišja mesta v 1. HNL in nastopi v evropskih tekmovanjih.

"Kaj čaka naš klub? Cedila se bosta med in mleko! Šalim se, a če postavimo želeno lastniško strukturo, bomo še naprej imeli enake športne ambicije: biti v vrhu hrvaškega nogometa in igrati v Evropi," dodaja Mišković, ki obljublja, da se tudi v bodoče ne bo mešal v Kekove načrte in želje: "V kadrovskem smislu se najverjetneje ne bodo dogajale večje spremembe, a precej se bo spremenila usmeritev k lastnim igralcem. V kratkem pričakujemo niz igralcev v prvi ekipi, ki bodo prihajali iz naše šole nogometa. Ko bomo končali s pogajanji, to pa bi se moralo zgoditi zelo kmalu, bom veliko več časa preživel v klubu. Ne, niti slučajno se ne bom mešal v posel stroki. Ste od mene kdaj slišali kaj, kar bi se nanašalo na sugestije Keku glede vprašanj postave? Ne, niste in ne boste. Moj posel se bo gibal v smeri zagotavljanja stabilnega financiranja."