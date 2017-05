Sončni Torino obsijala še rekordna šesta zaporedna zvezdica, naslov Juveta potrdila Mandžukić in Dybala

Dybala je navijače belo-črnih "počastil" še z enim prekrasnim zadetkom. (Foto: AP)

Še nihče v zgodovini italijanskega ligaškega nogometa ni petkrat osvojil naslova državnega prvaka. Juventusu je v zgodovini že uspelo slaviti petkrat zapored, še pred drugo svetovno vojno, stara dama pa je po izpuščeni priložnosti pred dnevi na derbiju z AS Romo tokrat zgodovinski šesti zaporedni "scudetto" potrjevala na domačem obračunu s Crotonejem. Andrej Kotnik je lahko s klopi spremljal, kako je Massimiliano Allegri slaba dva tedna pred finalom Lige prvakov v Cardiffu v ogenj poslal praktično najmočnejšo postavo, v kateri so navijači pogrešali le srednjega branilca Giorgia Chiellinija. Juventus je od prve minute prevzel pobudo in brez številnih priložnosti povedel v 13. minuti, ko je ostro podajo s strani Juana Cuadrada na oddaljenejši vratnici v zadetek spremenil Mario Mandžukić. Tudi po golu Hrvata se Torinčani niso "zaleteli", temveč mirno čakali na naslednjo priložnost. Crotone se je dobro branil, a gostje so bili vnovič nemočni v 39. minuti, ko je prosti strel z okoli 25 metrov precej s strani pod prečko fantastično poslal Paulo Dybala. Naslov je bil že praktično zagotovljen, Diego Falcinelli je v eni zadnjih akcij polčasa sicer nevarno zapretil s strelom z roba kazenskega prostora, ki pa se je od bloka odbil tik nad prečko že premaganega Gianluigija Buffona. Juventus je silovito krenil v drugih 45 minut in po podaji Dybale si je Cuadrado precej s strani pripravil strel, a mu je bil gostujoči vratar Alex Cordaz kos. Cordazovo mrežo je nato še pred iztekom ure igre vnovič zatresel Dybala, a so delivci pravice gol argentinskega talenta razveljavili. Po nekaj zapravljenih priložnostih na obeh straneh je bilo vsega konec, ko je Alex Sandro po podaji iz kota uspel spraviti žogo čez črto in povišati na 3:0. Slavje se je lahko tudi uradno začelo po izteku 93. minute, Torinčani so proslavili potrditev dvojne krone, zgodovinska trojna pa bo na voljo 3. junija v finalu Lige prvakov, ki ga bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

Jasmin Kurtić je z Atalanto ostal v lovu na četrti Lazio in na obračunu slovenskih reprezentantov so Bergamčani ugnali Empoli Mihe Zajca. Edini gol na tekmi v Toskani je bil delo prvega strelca kluba Alejandra Gomeza, ki je Zajčevemu moštvu tako pripravil trpljenje v boju za obstanek prav do zadnjega kroga. Milan je nezadovoljstvo na San Siru pomiril s tremi goli v drugem polčasu ter zmago nad Bologno, za katero so poskrbeli Gerard Deulofeu, Keisuke Honda in Gianluca Lapadula (3:0). Tri točke so rdeče-črnim prinesle šesto mesto in povratek v evropska tekmovanja, natančneje kvalifikacije za Ligo Evropa. Zmaga kroga je na nedeljski popoldanski tekmi uspela Sassuolu, ki je s kar 6:2 odpravil soseda na lestvici Cagliari ter se povzpel vse do enajstega mesta.

Izidi 37. kroga:

Juventus ‒ Crotone 3:0 (2:0)

Mandžukić 13., Dybala 39., Sandro 83.

Andrej Kotnik (Crotone) je bil na klopi.

Empoli ‒ Atalanta 0:1 (0:1)

Gomez 13.

Jasmin Kurtić (Atalanta) je odigral vso tekmo, Miha Zajc (Empoli) je bil na klopi.

AC Milan ‒ Bologna 3:0 (0:0)

Deulofeu 69., Honda 73., Lapadula 90.

Napoli ‒ Fiorentina 4:1 (2:0)

Koulibaly 8., Insigne 36., Mertens 57., 64.; Iličić 60.

Josip Iličić je odigral vso tekmo, Jan Mlakar (oba Fiorentina) je bil na klopi.

ChievoVerona ‒ AS Roma 3:5 (2:2)

Castro 15., Inglese 37., 86.; El Shaarawy 28., 58., Salah 42., 76., Džeko 83.

Valter Birsa in Boštjan Cesar (oba Chievo) sta odigrala vso tekmo.

Sassuolo ‒ Cagliari 6:2

Genoa ‒ Torino 2:1

Udinese ‒ Sampdoria 1:1