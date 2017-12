Izjemni Hazard popeljal Chelsea do prepričljive zmage nad Newcastlom

To je bila 10. zmaga aktualnih angleških prvakov, ki so nekoliko zadržan začetek obračuna na Stamford Bridgu 'plačali' z zgodnjim zadetkom v svoji mreži, ko je bil v 12. minuti za Newcastle uspešen Dwight Gayle. Slednji je izkoristil nekoliko panično reakcijo v domači obrambi, vratar Thibaut Courtois je sicer žogo uspel izbiti pred Jacobom Murphyjem, a se je do nje dokopal že omenjeni Gayle, kateremu ni bilo težko zatresti prazne domače mreže.





Izjemni belgijski vezist Eden Hazard je bil nerešljiva uganka za obrambo Newcastla. (Foto: AP)

Varovanci vselej nepredvidljivega Antonia Conteja so v nadaljevanju zaigrali veliko bolje, priložnosti Bluesa so se vrstile ena za drugo, v 21. minuti pa je obramba Srak le klonila pod pritiskom. Eden Hazard je izkoristil nekoliko slabše posredovanje Floriana Lejeuneja, ki je z natančnim in močnim strelom izid izenačil na 1:1. Odlično sodelovanje izjemnega belgijskega reprezentančnega vezista in španskega napadalca Alvara Morate je obrodilo sadove v 33. minuti. Najprej je Hazard lepo našel Victorja Mosesa, ta je nato poslal predložek v kazenski prostor z desne strani, kjer sta zelo slabo posredovala Lejeune in Chancel Mbemba, do žoge pa je prišel Morata, ki je povišal vodstvo Londončanov na 2:1.



V drugem delu srečanja se je pritisk domačih nogometašev le še stopnjeval, kar je v 74. minuti s svojim drugim, skupno pa tretjim zadetkom za Chelsea potrdil izjemni Hazard, ki je uspešno izvedel najstrožjo kazen po prekršku Matta Ritchija nad Victorjem Mosesom. Londončani po zmagi nad Srakami trenutno zasedajo 3. mesto z 32 točkami (drugouvrščeni Manchester United ima s tekmo manj enako število točk) in za vodilnim Manchester Cityjem zaostajajo za velikih osem točk.



Premier league, 15. krog, izid:

Chelsea - Newcastle 3:1 (2:1)

Strelci: 0:1 - Gayle (12.), 1:1 - Hazard (21.), 2:1 - Morata (33.), 3:1 - Hazard (74. - 11m).