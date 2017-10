Predsednik Barcelone: Če bo Katalonija neodvisna, bo klub s člani odločil, v katerem prvenstvu bo igral

Josep Maria Bartomeu (desno) je predsednik Barcelone. (Foto: Reuters)

Odločitev, da Barcelona vseeno odigra nedeljsko tekmo z Las Palmasom, je "odnesla" podpredsednika Carlesa Vilarrubja in komisarja kluba Jordija Monesa. Oba sta vložila odstopni izjavi zaradi nestrinjanja s klubsko politiko. Obema se je Bartomeu v ponedeljek tudi javno zahvalil za sodelovanje, a jasno je, da je njegov že tako majavi stolček z nedeljskimi dogodki še dodatno skrhan.

Med udarnejšimi izjavami Josepa Marie Bartomeua po ponedeljkovi izredni skupščini je brez dvoma ta, da bo klub, ki je v lasti svojih članov, skupaj z njimi odločal, v kateri ligi bo nastopal, če bo katalonska neodvisnost v prihodnjih tednih oziroma mesecih potrjena. "V primeru neodvisnosti, bo klub skupaj s člani (socios, op. a.) odločil, v katerem prvenstvu bo igral," je po tem, ko je prebral uradno izjavo, na eno od številnih novinarskih vprašanj odgovoril Bartomeu. Predsednik LaLige Javier Tebas je sicer že pred časom zatrdil, da Barca v neodvisni Kataloniji ne bi imela pravice nastopa v Primeri Division. "V zadnjih letih smo se pridružili državni pobudi za referendum, za pravico do izbire in podpirali smo svobodo do izražanja in svobodo do izbire naših članov," je med drugim povedal Bartomeu. "Včeraj smo energično pokazali svoje nasprotovanje do zlorab in nasilja, ki so preprečili pravico do glasovanja številnim državljanom. Odločili smo se, da bomo ukrepali, pogovarjali smo se med seboj. Povsem razumem, da je veliko članov in navijačev pričakovalo, da bomo tekmo prestavili, a pri LaLigi niso sprejeli naše pobude. Na koncu smo se odločili igrati za zaprtimi vrati in s tem smo želeli svetu pokazati svoje nasprotovanje in to, da se v Kataloniji dogaja nekaj čudnega. To, kar smo včeraj videli v naši državi, je nesprejemljivo. Katalonci smo si priborili pravico do tega, da nas uslišijo. Smo svetovna organizacija in pridružujemo se temu, da celotnemu svetu povemo, kakšna je situacija v naši državi."

Navijači na nedeljsko tekmo z Las Palmasom (3:0) niso imeli vstopa. (Foto: AP)

Bartomeu je izrazil solidarnost do rojakov, ki so bili v nedeljo žrtev mestoma tudi brutalnih napadov španske policije oziroma parapolicijskih enot. Predsednik Blaugrane je pred mikrofoni španskih in svetovnih medijev potrdil, da se bo klub pridružil torkovi splošni stavki, ki so jo v Kataloniji napovedale številne organizacije in tamkajšnji politiki. Iz kluba, ki je ostro obsodil nedeljsko nasilje policije nad volivci v katalonskem referendumu, so sporočili, da v torek ne bodo delali. "FC Barcelona se bo pridružila stavki za demokracijo. Klub v torek ne bo deloval, nobena od selekcij ne bo trenirala," so pred popoldansko novinarsko konferenco sporočili iz Barce. Pobudi sta se pridružila tudi drugi barcelonski prvoligaš Espanyol in Girona, ki letos prav tako brani katalonske barve v najmočnejšem španskem prvenstvu. V sporočilu za javnosti so v klubu še dodali, da ostro obsojajo nasilje španskih oblasti in policije nad Katalonci, ki so želeli svobodno izrazili svojo demokratično voljo. Še enkrat so pojasnili, zakaj so se določili, da bodo nedeljsko tekmo z Las Palmasom odigrali: ker vodstvo španske lige ni dovolilo preložitve tekme na drug termin. O tem je popoldne na Camp Nouu govoril tudi Bartomeu. Tako je Barca dvoboj odigrala za zaprtimi vrati oziroma brez gledalcev na tribunah in zmagala s 3:0. Kot je vnovič potrdil predsednik kluba Bartomeu, odločitev o tem, da tekmo vendarle odigrajo, ni bila povezana z varnostnim vprašanjem, šlo je bolj za način izražanja protesta proti policijskemu nasilju v mestu.