James že poziral z dresom Bayerna: "Prišel sem z velikimi sanjami'

James bo (vsaj) naslednji dve sezoni član Bayerna. (Foto: Twitter)

Bayern München je tudi uradno predstavil novo okrepitev pred začetkom nove sezone. Novi član bavarskega ponosa pa je postal kolumbijski napadalni vezist James Rodriguez. Kolumbijec v minuli sezoni nikakor ni uspel prepričati trenerja madridskega Reala Zinedina Zidana, da bi ga bolj redno uvrščal v začetno postavo. Tako se je odločil, da si redno minutažo poišče drugje. In to je našel pri serijskih nemških prvakih iz Münchna. Pri Bayernu bo tako znova moči združil s trenerjem Carlom Ancelottijem. Prav Italijan je leta 2014 po izjemnem svetovnem prvenstvu v Braziliji, Jamesa pripeljal na Santiago Bernabeu in mu tudi zaupal vidnejšo vlogo v ekipi kraljevega kluba. Leta 2015 je moral Italijan sicer zapustiti Madrid je na začetku lanskega sezone prevzel Bayern, ter ga popeljal do naslova v Bundesligi. A kar vodstvo bavarskega ponosa najbolj zanima je naslov v Ligi prvakov, katero sta tako Ancelotti, kot Rodriguez že osvojila. Čeprav se je veliko pisalo po tujih medijih, da je igralec tik pred podpisom pogodbe z Manchester Unitedom, pa se je sedaj zgodba razvila v povsem drugo smer. Kolumbijec je za dve sezoni, kot posojen nogometaš podpisal za Bayern, ki ima po izteku omenjene pogodbe tudi možnost, da igralca odkupi.

James je tako na svoj 26. rojstni dan uspešno prestal zdravniški pogled in že navdušeno razlagal, kaj pričakuje v Münchnu. "Sem zelo vesel in se že veselim dejstva, da bom član tako velikega kluba in izjemne ekipe. Vsi se zavedajo, kaj pomeni ime FC Bayern in kakšna so načela in pričakovanja v klubu. Zame je to nova klutura, nov klub, novo življenje. Toda zelo se veselim, imam velike sanje in upam, da bom uspel v novem okolju," je v prvem pogovoru za uradno klubsko televizijo v Münchnu povedal Kolumbijec. James je sicer za Madrid igral od leta 2014, kamor je prišel iz Monaca. Z galaktiki je v treh sezonah osvojil dva naslova v Ligi prvakov in en naslov španskega državnega prvaka. Toda v lanski sezoni je igral zelo malo. Zidane mu je zgolj 13-krat v La Ligi zaupal mesto v začetni enajsterici. Na zadnji tekmi za Real, v velikem finalu Lige prvakov, pa ga francoski strateg ni uvrstil niti na klop. Bayern pa je zapustil Douglas Costa, ki se seli v Juventus za dobrih 30 milijonov evrov. Brazilec se je na bavarsko preselil dve sezoni nazaj, a se je pod Ancelottijem večkrat znašel na klopi, kot pa v začetni enajsterici.