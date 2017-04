Je Cristiano neznanki res plačal za molk o posilstvu? Portugalčev zastopnik odgovarja: To so nagnusne obtožbe!

Kaj se je res dogajalo s Cristianom tisto noč v Las Vegasu? (Foto: AP)

Der Spiegel se pri poročanju sklicuje na dokumente, ki jih je prejel preko platforme Football Leaks, odvetniki Cristiana Ronalda pa obtožbe na račun svojega varovanca zanikajo. Kaj točno se je 13. junija 2009 dogajalo v hotelu v Las Vegasu, bržkone ne bo jasno nikoli, a zadeva je šla na sodišče v Nevadi, stranki pa sta se 12. januarja 2010 dogovorili za izvensodno poravnavi. Kot poroča Der Spiegel, ima dokument o poravnavi tri strani, podpisal pa ga je Ronaldov odvetnik Carlos Osorio de Castro.

Časnik Bild pa piše, da pri Spieglu poznajo tudi identiteto domnevne žrtve. Ta se je zavezala k molku, a naj bi Ronaldu poslala šest strani dolgo pismo, v katerem je s svojega stališča natančno opisala dogodke v hotelu, domnevno posilstvo in poškodbe, ki naj bi jih utrpela. Tudi to pismo naj bi bilo dosegljivo novinarjem. Zvezdnik madridskega Reala ima odvetnika tudi v Münchnu. Johannes Kreile zavrača vse obtožbe, napovedal pa je tudi, da bo Ronaldo ukrepal v zvezi z vsemi neresničnimi trditvami in napadi na svoje pravice.

"Nemški časopis Der Spiegl je objavil dolg članek, ki govori o domnevnem posilstvu, v katerega naj bi bil leta 2009 vpleten Cristiano Ronaldo. To, kar lahko preberete v časopisu, ni nič drugega, kot novinarska fikcija. Domnevna žrtev ne želi razkriti svoje identitete in potrditi domnevne obtožbe. Časopis kot svoj vir navaja dokumente, ki niso bili nikoli podpisani. Govorijo o elektronski pošti, v kateri naj bi se Cristiano pogovarjal s svojimi odvetniki, a tudi tega se ne da potrditi. Nemški časopis tudi piše o pismih, ki naj bi jih žrtev pošiljala Cristiano, a on teh pisem ni nikoli dobil. Te obtožbe s strani časopisa Der Spiegl so napačne in Cristiano bo storil vse, kar je v njegovi moči, da se ubrani teh obtožb. Obtožba o domnevnem posilstvu je nagnusna in smo razumljivo ogorčeni. Ne bo dovolil, da to očrni njegovega ugleda," je v pismu za javnost zapisal Portugalčev zastopnik in nogometni superagent Jorge Mendes. Obtožbe iz Nemčije prihajajo zgolj nekaj dni potem, ko je Crisitano Bayernu v Münchu v četrtfinalu Lige prvakov zabil dva gola in poskrbel za lepo prednost Reala pred povratno tekmo v Maridu (2:1). Portugalec je na Allianz Areni dosegel 100. gol v evropskih klubskih tekmovanjih, kar ni uspelo še neobenemu nogometašu v zgodovini. A očitno sedaj nekaj časa ne bo razmišljal o rekordih, saj so ga obtožbe o posilstvu verjetno zelo presenetile.