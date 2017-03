Je Ibrahimović namiginil, da bo ostal rdeči vrag? 'Pogovori potekajo'

Zlatan je z rdečimi osvojil angleški ligaški pokal. V velikem finalu na Wembleyju je ob zmagi s 3:2 na Southamptonom zablestel z dvema goloma. (Foto: AP)

Lansko poletje je za enega najbolj odmevnih prestopov v svetovnem nogometu poskrbel Zlatan Ibrahimović, potem ko je brez odškodnine iz PSG-ja prestopil v Manchester United. Navijači rdečih vragov so takoj "ponoreli" in bili takoj prepričani, da bo Zlatan na Old Traffordu blestel, tako je pri drugih klubih, v katerih je v bogati karieri igral. Ibra je svojo obljubo držal, ko je ob prestopu rekel, da bo osvojil Otok. Že v svoji krstni sezoni je zabil 26 golov v vseh tekmovanjih, do konca pa sta še dva meseca in dovolj tekem, da k temu izkupičku še doda kakšen zadetek. Z rdečimi vragi je že osvojil dve lovoriki, in sicer angleški superpokal in angleški ligaški pokal. Prvenstva v svoji prvi sezoni verjetno ne bo osvojil, saj varovanci Joseja Mourinha trenutno zasedajo peto mesto v Premier League, za vodilnim Chelseajem pa imajo ob tekmi manj kar sedemnajst točk zaostanka. Zato je v letošnji sezoni bolj realen cilj osvojitev enega iz med preostalih treh mest, ki še prinašajo uvrstitev v skupinski del Lige prvakov in osvojitev Lige Evropa, kjer rdeče iz Manchestra v četrtfinalu čaka belgijski Anderlecht.

Navijače rdečih vragov pa sedaj skrbi, da utegne Zlatan, ki ima s klubom iz Manchestra podpisano enoletno pogodbo, z možnostjo podaljšanja še za eno, zapustiti že to poletje. Najpogosteje se omenja Napoli in pa klubi iz ameriške lige MLS, kjer naj bi bili glavni snubci LA Galaxy, za katere je ob koncu karieri igral še en nekdanji vrag David Beckham. Švedski superzvezdnik je sedaj za Manchester Evening News potrdil, da potekajo pogovori s klubom. Pred dnevi je sicer v pogovoru za CNN dejal, da se je že odločil od svoji prihodnosti, vendar ni želel izdati, ali bo še naprej zabijal za United, ali bo odšel novim izzivom naproti.

Ibra je takoj osvojil srca navijačev rdečih vragov. (Foto: AP)

"Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Trenutno potekajo pogovori. Imam možnost, da ostanem še eno leto. Želim biti v pomoč klubu, dokler sem tukaj. Še sem tukaj, počakajmo in bomo videli, še je dovolj časa. Uživam v fantastičnem klubu, ki je brez dvoma eden največjih klubov na svetu. Uživam, ko lahko sodelujem z izjemnim trenerjem. Joseja poznam že nekaj časa in on je zmagovalec in je v popolnem klubu za doseganje teh ambicij," je za uvod dejal švedski zvezdnik, ki v letošnji sezoni želi nastopiti v finalu Lige Evropa, saj bo odigran v njegovi domovini, natančneje v Stockholmu, kjer mu bodo pred stadionom tudi postavili kip. "Postal sem igralec Manchester Uniteda, ni imeli veliko igralcev te priložnosti v svoji karieri. Ampak jaz sem, veliko ljudi je želelo, da pridem in prišel sem v najboljši klub v Angliji. Jaz sem izbral klub in tako deluje to pri meni," je še dodal švedski superzvezdnik, ki po reprezentančnem premoru še ne bo smel pomagati svojim soigralcem na tekmi v Premier League proti West Bromwichu, saj še vedno služi kazen treh tekem zaradi nasilnega vedenja na igrišču. Spomnimo, na tekmi angleškega prvenstva je s komolcem udaril igralca Bournemoutha Tyrona Mingsa. Navijači pa že odštevajo dneve, ko se bo Zlatan vrnil na zelenico in jim pomagal do novih uspehov, prav tako pa odštevajo dneve, ko bo dokončno potrdil, kje bo svoje znanje z belim usnjem prikazoval v prihodnji sezoni.