Je Jose Mourinho svojemu nekdanjemu klubu že speljal Romeluja Lukakuja?!

Da je angleška nogometna tržnica povsem zaživela, priča vse večji dotok informacij z Otoka, kjer so tamkajšnji novinarji že po svoji naravi nagnjeni izrednim vestem o tem ali onem, še posebej pa jih navdušujejo silni preobrati z naslova nogometnih prestopov.





Bo portugalski trenerski lisjak Jose Mourinho znova "udaril" tam, kjer najbolj boli? Romelu Lukaku je očitno na poti v Manchester United, čeprav je še do "včeraj" za bodočega delodajalca odličnega belgijskega napadalca najvišje kotiral londonski Chelsea. (Foto: AP)

Eden takšnih, ki polni otoški medijski prostor, je povezan s kom drugim kot portugalskim trenerskim lisjakom na klopi Manchester Uniteda Josejem Mourinhom v glavni vlogi, kateri naj bi po navedbah Daily Maila in The Mirrorja svojemu nekdanjemu klubu Chelseaju 'pred nosom' speljal odličnega belgijskega napadalca Romeluja Lukakuja, za katerim je izjemna sezona v dresu Evertona.



Spomnimo, Lukaku je bil po odličnih igrah v lanski sezoni na izhodnim vratih Evertona, za njegove usluge pa sta se najbolj ogrela omenjena angleška velikana, ki nista skoparila z bajnimi številkami v želji, da bi v svoje vrste zvabila 24-letnega belgijskega reprezentančnega napadalca. Še toliko bolj zanimivo je, da je bil Romelu Lukaku med letoma 2011 in 2014 že član Londončanov, zaradi česar naj bi bil Chelsea prvi favorit v boju za Lukakuja, toda zviti Jose Mourinho nikoli ničesar ne prepušča slučaju. Še več, 54-letni portugalski strokovnjak naj bi šel tako daleč, da je za Lukakujev prihod v vrste rdečih vragov pripravljen plačati neverjetnih 114 milijonov evrov odškodnine, s čimer bi zrušil do lanskega poletja rekorden 101 milijon evrov za odkup sijajnega Francoza Paula Pogbaja.



Kot še navaja The Mirror, je Mourinho za prestop Lukakuja v Manchester United pripravljen "žrtvovati" očitno že odpisanega Wayna Rooneya.