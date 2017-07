Je Pogba 'izdal', da Lukaku prihaja na Old Trafford? Nogometaša skupaj trenirala v Los Angelesu

Paul Pogba in Romelu Lukaku se že potita pred začetkom sezone. (Foto: AP)

Čeprav se že večji del poletja šušlja, da naj bi k Manchester Unitedu prestopil napadalec madridskega Reala Alvaro Morata, pa se sedaj zdi, da se tem prestopom ne bo nič. Galaktiki naj bi za 24-letnika zahtevali preveč denarja (90 milijonov evrov), kar pa rdeči vragi niso pripravljeni plačati. Tako sta Jose Mourinho in izvršni direktor kluba Ed Woodward pozornost preusmerila na napadalca, ki že ima velike izkušnje z igranjem v Premier League. Tik pred prestopom na Old Trafford je namreč belgijski napadalec Romelu Lukaku. Novico so včeraj objavili otoški mediji, ki se sklicujejo na vire blizu kluba. Lukaku, ki je v minuli sezoni za Everton dosegel 25 golov in je bil za Harryjem Kanom (29 golov), drugi strelec angleškega državnega prvenstva, naj bi že pristal na pogoje in ga od uradnega podpisa pogodbe loči le še zdravniški pregled. Da je prestop vse bližje, je sedaj očitno potrdil tudi vezist rdečih Paul Pogba. Najdražji nogometaš na svetu je namreč na svojem Instagram profilu objavil fotografije, kako skupaj s 24-letnim Belgijcem "pili" formo pred začetkom nove sezone. Bodoča soigralca se za nameček pripravljata v Los Angelesu, kjer bodo rdeči opravili večji del priprav pred začetkom nove sezone, v kateri bodo po letu premora tudi zaigrali v elitni Ligi prvakov. Rdeči vragi naj bi sicer na Goodison Park poslali ponudbo v višini 85 milijonov evrov. Če bo odškodnina res tako visoka, bo to drugi najdražji prestop v zgodovini angleškega nogometa. Dražji je bil zgolj Pogba, ki je lansko poletje torinski Juventus zamenjal za Old Trafford.

Mourinho je sicer znan po tem, da posle v poletnem prestopnem roku rad opravi še pred začetkom priprav, saj tako najbolje uigra svoje moštvo. In prihod Lukakuja se bo očitno zgodil ob ravno pravem času, saj se nogometaši Manchester Uniteda prvič po lanski sezoni zberejo to soboto, ko bodo v pripravljalnem centru Carrington opravili testiranja, preden se v nedeljo odpravijo v ZDA na priprave in turnejo pred začetkom nove sezone. Rdeči vragi se bodo na drugi strani Atlantika pomerili z naslednjimi ekipami: Los Angeles Galaxy, Real Salt Lake City, Manchester City, Real Madrid in Barcelona. V Evropi pa jih nato čakata še obračuna z norveško Valerengo in italijanski Sampdorio.