Jezni navijači sredi restavracije napadli Pogbaja, leteli tudi krožniki

O angleški navijaški kulturi je že večkrat spregovoril trener Manchester Uniteda Jose Mourinho, ki je navdušeno ugotavljal, da se mu na Otoku za razliko od denimo Španije, Portugalske ali Italije ni potrebno "skrivati" ob obisku restavracij, saj te ljudje med jedjo praviloma ne motijo. A Paul Pogba ni imel te sreče: najdražji nogometaš na svetu je po zmagi v finalu pokala EFL, United je na finalni tekmi v Londonu ugnal Southampton (3:2), po povratku v Manchester v ponedeljek okoli poldneva obiskal neko indijsko restavracijo, kjer sta si dva privrženca nogometa zaželela Francozovega avtograma. Po poročanju britanskih medijev je Pogba "prijazno zavrnil" prošnjo, nato pa je nastal pravi kaos.

Pregovorno gosposki navijači do Pogbajeve "košarice" niso imeli milosti ... (Foto: AP)

S 23-letnikom sta se najprej začela prerekati, v smeri nekdanjega člana Juventusa naj bi poletel tudi krožnik, resnejši obračun pa so preprečili ostali prisotni in osebje restavracije. Poklicali so tudi policijo, ki pa je ob prihodu ugotovila, da se je situacija umirila in da razlogov za kazensko ovadbo ni. Pogba je po nekaj kritikah, sploh zelo pogostega udejstvovanja na družbenih omrežjih, v drugi polovici svoje prve sezone po povratku v svoj nekdanji klub začel upravičevati rekordno naložbo rdečih vragov in zaenkrat je na 36 tekmah poleg sedmih golov prispeval še štiri podaje. V živo boste lahko francoskega zvezdnika na Kanalu A in VOYO pospremili že naslednji četrtek, ko United v osmini finala Lige Evropa čaka gostovanje pri FC Rostovu slovenskega reprezentanta Mihe Mevlje.