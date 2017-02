Jokić bo igral za rusko Ufo

Bojan Jokić (Foto: Damjan Žibert)

Bojan Jokić je, kot piše na uradni spletni strani naše krovne nogometne zveze, na pripravah v Španiji treniral že nekaj dni, s trenutno osmouvrščeno ekipo ruskega prvenstva pa je sklenil pogodbo do konca sezone 2017/18, sodelovanje pa se lahko podaljša še za eno leto. Ufa, ki prihaja iz istoimenskega milijonskega mesta med Volgo in Uralom, bo za 30-letnega Kranjčana sedmi klub v članski karieri. Pred selitvijo v Rusijo je igral še za Triglav, Gorico, Sochaux, Chievo, Villarreal in Nottingham Forest.



Jokić je v dresu članske izbrane vrste odigral že 82 tekem, s čimer se uvršča na tretje mesto večne lestvice, za Boštjana Cesarja in Valterja Birso.