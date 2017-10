Bi se radi popeljali po aveniji Joseja Mourinha?

V Setubalu se boste sedaj lahko zapeljali po "Aveniji Jose Mourinho" in sloviti trener se je zahvalil krajanom za to darilo. Jose Mourinho je bil rojen v Setubalu in rad se vrača, čeprav je to redkeje, kot bi si želel. Trener Manchester Uniteda je tokrat izkoristil premor v polnem klubskem urniku, ko je pozornost usmerjena v kvalifikacije za SP, in odpotoval v domovino. "Vračam se v Setubal, ker imam rad Setubal. Ker me prijatelji kličejo Ze (okrajšava od Jose, op.p.) in pustijo vzdevke "Special One" in podobne bedarije ob strani," je bil slikovit popularni 54-letni Mou, ki je to priznanje dobil za vse, kar je že dosegel v nogometu. Med drugim je dvakrat osvojil Uefa Ligo prvakov.

"Sem hvaležen in počaščen. To je situacija, ki je malce neobičajna zame, ker ostaja Setubal edino mesto, kjer se počutim takega kot sem, Ze, Ze Mario. Ena oseba sem jaz, Ze Mario iz Setubala, druga oseba sem, ko gre za nogomet. Ljudje me obravnavajo normalno in to mi dobro dene. Zato sem hvaležen za to čast, ponosen sem in veliko mi pomeni," je še dejal Mourinho, ki ga v Manchestru čaka veliko dela. Rdeči vragi so sicer v izvrstni formi, na čelu lestvice Premier League so na vrhu skupaj z mestnim tekmecem Cityjem.