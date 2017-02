Mourinho napovedal: Pogba kmalu ne bo več najdražji na svetu, 105 milijonov pa bo videti 'poceni'

Francoskega vezista so mediji in navijači hitro začeli kritizirati tudi zaradi rednega udejstvovanja na družbenih omrežjih. (Foto: AP)

Manchester United je avgusta lani Juventusu plačal 105 milijonov evrov odškodnine in končal dolgo sago okoli prihoda (oziroma povratka) Paula Pogbaja na Old Trafford. Manchester je francoski vezist leta 2012 zapustil za slab milijon evrov, vrnil pa se je s 23 leti kot najdražji nogometaš na svetu, zaradi česar je v svoji prvi sezoni kot polnopravni član prvega moštva pod dodatnim pritiskom. Njegov trener Jose Mourinho je pred naslednjo tekmo rdečih vragov in po zmagi nad Saint-Etiennom v Ligi Evropa pohvalil svojega varovanca in dejal, da bodo že to poletje igralci, ki so "pol tako kakovostni" kot Pogba stali ravno toliko ali še več kot Francoz. "Mislim, da ima fenomenalne pogoje, a mislim, da je zelo težko zaradi pritiska," so Mourinha citirali angleški mediji. "Ko igra zelo, zelo dobro, to pa mu uspeva zelo, zelo velikokrat, ljudje mislijo, da je to nekaj običajnega. takrat, ko ima tekmo, na kateri ni preveč zadovoljen, na kateri ne prikaže tako dobre predstave, takrat strokovni komentatorji in celo navijači zelo na trdo postopajo z njim. A to je cena za to, ker je, kar je, in cena za znesek, ki so ga plačali za njegov prestop. S precejšnjo gotovostjo lahko trdim, da bodo naslednje poletje nekateri igralci, ki so pol tako kakovostni kot on, stali enako ali še več od njega, zato čakam na ta trenutek, ki bo malce sprostil ta pritisk. Mislim, da boste v nekaj letih spoznali, da je bil poceni, a moram priznati, da nima veliko klubov te vizije in sposobnosti pričakovanja tega, kaj se lahko zgodi v bližnji prihodnosti."

Portugalski trener rdečih vragov prosi za potrpljenje, saj je Pogba še "zelo, zelo mlad", po njegovih ocenah pa lahko "postane fantastičen". (Foto: AP)

Mourinho je pohvalil Pogbaja za četrtkovo predstavo na Old Traffordu, ko je proti ekipi Roberta Berića še osmič v sezoni namesto mreže zatresel okvir vrat, še enkrat pa si je zaželel, da bi Francoz kmalu izgubil naziv najdražjega nogometaša na svetu. "Pred nekaj leti je 25 milijonov funtov stal fenomenalen igralec. Danes 25 milijonov funtov ni niti igralec, toliko stane nekdo, ki lahko postane igralec. Zdaj, če si želiš kupiti dobrega talenta, dobrega 20-letnega igralca, ki lahko postane fantastičen, plačuješ takšne zneske, kot da bi že bil velik igralec. Mislim, da bi lahko naslednje poletje prišlo do kar nekaj presenečenj na tej ravni in najbrž bo Paul izgubil svoj status kot najdražji igralec na svetu, to pa bo najbrž dobra stvar," je dodal Mourinho. "Dal nam je neverjetno ravnovesje (proti Saint-Etiennu, op. a.), osvajal je žoge, začenjal grajenje napada iz zadnje vrste, kar je bilo res navdušujoče, v konici pa je igralec, ki lahko zabije gole. Predstavljajte si, če ne bi bilo tistih osmih vratnic, to bi bil izjemen dosežek. Zato, saj veste, korak za korakom ... Še vedno je zelo, zelo mlad, lahko je fantastičen."