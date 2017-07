Mourinho zaljubljen v rdeče vrage: Petnajst let? Tukaj? Zakaj pa ne ...

Jose Mourinho pričakuje, da bo z Unitedom osvojil še veliko lovorik. (Foto: AP)

Manchester United se od leta 2013, ko je klub po izjemno uspešnih 27-letih zapustil Sir Alex Ferguson, še ni uspel vrniti na pota stare slave. V angleškem prvenstvu so rdeči vragi v zadnjih sezonah daleč od vrha, prav tako pa niso več redni udeleženci elitne Lige prvakov. To želi sedaj popraviti portugalski strateg Jose Mourinho. 'The special one' je rdeče vrage v prvi sezoni popeljal do lovorike v angleškem ligaškem pokalu, ter z njimi tudi osvojil Ligo Evropa. S slavjem v Stockholmu proti Ajaxu so si rdeči tudi zagotovili mesto v skupinskem delu Lige prvakov v prihajajoči sezoni. A Mourinho ne želi "zaspati" na lovorikah in želi United v prihajajoči sezoni popeljati še stopničko višje, predvsem v Premier League, kjer so se morali v minuli sezoni zadovoljiti s šestim mestom. Portugalec je na Old Trafford prišel lansko poletje in z vragi podpisal triletno pogodbo. Sedaj pa je ameriškim novinarjem zatrdil, da je v Manchestru zelo srečen in želi ostati še veliko let.

"Pripravljen sem na izzive. Pripravljen sem na naslednjih 15 let. Tukaj? Zakaj pa ne. Priznam, da je to zelo težko, saj smo trenerji neprestano pod velikimi pritiski. Ljudje imajo ves čas visoka pričakovanja in vselej pričakujejo zgolj zmage. Toda vsako leto, lahko zmaga zgolj eden in vsako leto vse skupaj postaja težje;" je za ESPN povedal Portugalec, ki je v lanski sezoni z Unitedom osvojil še edino lovoriko, ki je rdeči še niso imeli v polnih vitrinah (Ligo Evropa op. p.). Jose je v lanski sezoni velikokrat pokazal, koliko mu pomeni, da je trener 20-kratnih angleških prvakov. Nenazadnje je to pokazal tudi navijačem Chelseaja, s katerimi je osvojil veliko lovorik, med drugim tudi Premier League, ko so ti sovražno skandirali njegovo ime, sam pa je poljubil grb Manchester Uniteda. Pred letošnjo sezono je vrste rdečih še dodatno okrepil. V konico napada je za kar 85 milijonov evrov pripeljal Romela Lukakuja, obrambo pa je okrepil z mladim in perspektivnim švedskim branilcem Victorjem Lindelofom. In pregovorno je Portugalec najuspešnejši v svoji drugi sezoni v klubu in to želi dokazati tudi v Manchestru. "Moje delo v klubu ni zgolj nogomet. So področja, ki se jih ljudje sploh ne zavedajo, ki jih počnemo kot trenerji. V moji viziji, je moje delo veliko več, kot zgolj vodenje ekipe ob zelenici in doseganje pravih rezultatov. Veliko let je bil ta klub Sir Alex Ferguson in ljudje so se tega navadili. Navadili so se, da je bil klub vsa leta stabilen. Po Davidu Moyesu in Louisu Van Gaalu, sedaj sam vstopam v svojo drugo sezono in upam, da bom klubu omogočil to stabilnost, ki jo vsi pričakujejo. Poskusil bom, toda tudi zaslužiti si moram to, ampak zato trdo delam vsak dan," je še dodal Mourinho. Portugalec bo med pripravami na novo sezono s svojimi varovanci odigral težke prijateljske tekme z Manchester Citjyem, madridskim Realom in Barcelono. In te tekme bodo bržčas pravi pokazatelj, ali je njegovo moštvo pripravljeno na naskok na vrh Premier League in za dobro sezono v eliti Ligi prvakov. Prvi "pravi" tekmovali preizkus pa prihaja 8. avgusta, ko se bo Manchester United v Skopju z madridskim Realom pomeril za slavje v evropskem super pokalu. Tekmo si boste seveda lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.