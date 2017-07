VIDEO: Juventusovo srce moštva, ki bo sedaj utripalo za AC Milan

"Bonucci v Milanu", so na spletni strani sporočili rdeče-črni, ob tem pa so objavili še serijo fotografij prihoda nove okrepitve. Za zdaj še niso znane uradne podrobnosti, po poročanju nekaterih italijanskih medijev pa naj bi 30-letnik sklenil petletno pogodbo. Vrednost prestopa naj bi znašala približno 40 milijonov evrov.

Za Juve je Leonardo Bonucci igral od leta 2010 in v tem času s staro damo osvojil šest naslovov prvaka Italije, bil je eden ključnih igralcev uspehov stare dame, trener Massimilano Allegri ga je celo imenoval "srce moštva". Pri novih delodajalcih bo imel Bonucci zahtevnejšo nalogo, Milan se je s šestim mestom v prejšnji sezoni uvrstil le v Ligo Evropa, v domačem tekmovanju pa na naslov čaka že od leta 2011. So pa novi lastniki v moštvo že vložili kar precej denarja, za letošnje okrepitve so namenili že približno 100 milijonov evrov in v Milano se je preselilo nekaj zanimivih igralcev. To kaže, da imajo v moštvu visoke ambicije v novi sezoni.

Zvečer je prestop, ki že velja za največjega v Italiji v tem prestopnem roku, potrdil tudi torinski klub. "Hvala, Leo. Sedem prekrasnih let je pri koncu," so zapisali na spletni strani ob predstavitvi sedmih let, ki jih je nogometaš preživel v črno-belem dresu.

Stara dama je potrdila, da je vrednost prestopa 42 milijonov evrov. Pri Juventusu so še dodali, da bo Milan znesek izplačal v treh sezonah, rdeče-črni pa imajo zdaj uradno možnost skleniti pogodbo z igralcem brez kakšnih formalnih ovir.