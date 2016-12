Južna Amerika z Argentino in Brazilijo močno pred Evropo na lestvici Fife, Slovenci padli za eno mesto

Brazilci so se znašli izjemnem nizu rezultatov v kvalifikacijah za SP 2018 in pridno plezajo po lestvici navzgor. Argentina Lionela Messija (na fotografiji) je v rahli krizi, a ostaja prva. (Foto: AP)

Slovenska nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) izgubila eno mesto in je zdaj skupaj z reprezentanco Nigerije na 51. mestu. Na prvih desetih mestih ni prišlo do sprememb, še naprej vodi Argentina, na drugem mestu so Brazilci, tretji pa svetovni prvaki Nemci. Za njimi so razvrščeni še Čile, Belgija, šesta je Kolumbija, sedma Francija, osmi so evropski prvaki Portugalci, deveti je Urugvaj, deseta pa Španija.

Od tekmecev Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji je Anglija ostala na 13. mestu, Slovaška na 25., Škotska pa na 67., Litva je eno mesto pridobila (105.), Malta pa eno izgubila in je na 183. mestu.

Naslednjo lestvico bo Fifa objavila 12. januarja.

Lestvica Fife (22. december):

1. ( 1.) Argentina 1634 točk

2. ( 2.) Brazilija 1544

3. ( 3.) Nemčija 1433

4. ( 4.) Čile 1404

5. ( 5.) Belgija 1368

6. ( 6.) Kolumbija 1345

7. ( 7.) Francija 1305

8. ( 8.) Portugalska 1229

9. ( 9.) Urugvaj 1187

10. ( 10.) Španija 1166

...

13. ( 13.) Anglija 1114

25. ( 25.) Slovaška 837

51. ( 50.) Slovenija 616

67. ( 67.) Škotska 524

105. (106.) Litva 324

183. (182.) Malta 85