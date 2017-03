Naključje? Messi bo moral z očetom na sodišče tik pred 'El Clasicom' ...

Zvezdnik Barcelone Lionel Messi že nekaj sezon nima miru pred španskimi oblastmi. V Kataloniji menijo, da gre za "lov na čarovnice" v režiji tistih, ki so naklonjeni madridskemu Realu ... (Foto: AP)

Lionel Messi se je z očetom Jorgejem Horaciem Messijem pritožil na obsodbo, ki jo je zvezdniku Barcelone julija lani odmevno izreklo sodišče v Barceloni. Kapetana argentinske izbrane vrste so z očetom spoznali za krivega davčne prevare in ga obsodili na 21 mesecev pogojne zaporne kazni, na katero sta se Južnoameričana pritožila. Špansko vrhovno sodišče je obravnavo pritožbe razpisalo za 20. april, tri dni pred velikim derbijem španskega nogometa "El Clasicom", ko bo Barcelona na najbrž odločilni tekmi v boju za nov državni naslov gostovala v Madridu pri Realu. Messi, ki je petkrat osvojil nagrado za najboljšega nogometaša na svetu, se bo zagovarjal obtožb, da se je z očetom s pomočjo davčnih oaz v Belizeju in Urugvaju ter podjetij v Veliki Britaniji ter Švici izognil plačilu 4,1 milijona evrov davkov na trženje svoje podobe med letoma 2007 in 2009.

Na sodišču se je v Španiji v zadnjih letih znašlo že več članov Barcelone, argentinski vezist Javier Mascherano je že pravnomočno obsojen, saj se na svojo kazen ni pritožil, odmeven proces v Braziliji in v Španiji poteka tudi proti brazilskemu napadalcu Neymarju. V povezavah z veliko hujšimi nepravilnostmi se je pojavljalo tudi ime Realovega zvezdnika, Portugalca Cristiana Ronalda, a je poročanje o domnevnih nepravilnostih, vpletena naj bi bila tudi agencija njegovega agenta Jorgeja Mendesa Gestifute, hitro potihnilo. To je še prililo olja na ogenj nezadovoljnih vodilnih mož Barcelone, ki menijo, da proti njihovim članom poteka nekakšen "lov na čarovnice" v režiji katalonskemu klubu naklonjenih predstavnikov oblasti.