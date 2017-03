Operacija Kevina Kampla je le še vprašanje časa

Kevin Kampl na treningu slovenske reprezentance. (Foto: Damjan Žibert)

Slovenski reprezentant Kevin Kampl je eden od "motorjev" Bayerja iz Leverkusna. Lekarnarje je v Ligi prvakov izločil Atletico Madrid našega vratarja Jana Oblaka, v Bundesligi pa je Bayer trenutno šele na 11. mestu z 31 točkami. Kampl in soigralci bodo poizkušali uloviti uvrstitev na eno od prvih šestih mest, ki neposredno ali skozi kvalifikacije vodijo v evropska klubska tekmovanja, a naloga bo težka. Od tega razpleta je verjetno tudi odvisna Kamplova odločitev glede datuma operacije. Slovenski reprezentant ima že dalj časa težave z bolečim stopalom in igra s pomočjo protibolečinskih tablet, o tem so pisali nemški mediji (recimo tudi spletna stran 90min.de in kicker). Po njihovih informacijah naj bi Kampla po operaciji čakal večmesečni premor.



"Noga ni v najboljšem stanju. Na dolgi rok se operaciji ne bom mogel izogniti," je dejal Kampl, pri katerem gre za težave, ki izvirajo še iz mladih let. Samo operacija bi mu pomagala, da bi se rešil bolečin, vendar bo težko najti pravi termin za poseg. "Zdaj, ko pri Bayerju ne gre vse po načrtih, bi bil to napačni trenutek. Želim pomagati ekipi, da se izvlečemo iz te situacije," je trdno odločen 26-letni nogometaš.



Tudi takoj po končani klubski sezoni poseg ne pride v poštev, saj ga čakajo ključni nastopi v dresu slovenske reprezentance v kvalifikacijah za SP leta 2018. "Moramo paziti, da ne bi izpustil preveč pomembnih tekem. Želim narediti tako, da bo prav, vendar vedno ne gre po načrtih," pravi Kampl. Po napovedih bi moral po operaciji počivati približno tri mesece. Po nekaterih napovedih nemških novinarjev naj bi Kampl počakal še do kvalifikacijske tekme Slovenije in Malte 10. junija, potem pa bi glede na razplet sprejel odločitev. To bi tudi pomenilo, da bi zamudil začetek nove klubske sezone, ki se začne 18. avgusta.

Poleg tega Slovenijo v septembru čakata naslednji dve kvalifikacijski tekmi (Slovaška, Litva), v oktobru pa še dve (Anglija, Škotska). Kampl ima pogodbo z Bayerjem do leta 2020, v zadnjem obdobju pa so vse močnejši namigi, da ga v svojih vrstah želi madridski Atletico.