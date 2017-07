Kamplov prestop na Kitajsko ni uspel in (zaenkrat) ostaja v Leverkusnu

Tudi športni direktor kluba Rudi Völler je za časnik Bild potrdil, da so se dogovori s Kitajci končali neuspešno. Kot kaže, je bil na koncu težava v finančnem aspektu prestopa. Bayer naj bi za 26-letnega Kevina Kampla, ki ima s klubom pogodbo do junija 2020, zahteval 30 milijonov evrov odškodnine, Kitajci pa niso želeli plačati te vsote, saj morajo po novem za odškodnine plačati visok davek.

Kitajci so Nemcem po neuradnih podatkih sicer ponudili tudi, da bi Kampl v Pekingu zaigral kot posojeni igralec, za kar pa v Leverkusnu ni posluha. Zadeva pa je s tem tudi končana, saj se je z današnjim dnem na Kitajskem zaključil tudi prestopni rok.

"Na vse skupaj gledam sproščeno in pripravljen sem na vse. Že večkrat sem dejal, da bi rad sodeloval z Rogerjem Schmidtom, v nasprotnem primeru pa bom pač na zelenici še naprej dal vse za Bayer. Pogodbo imam, videli bomo, kaj se bo zgodilo do 31. avgusta," je za časnik Express povedal Kampl. V večini evropskih lig prestopni rok poteka do 31. avgusta in kot je že pred časom dejal Kampl, ima nekaj različnih evropskih ponudb.