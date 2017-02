Kanal A in VOYO: Simeone: Oblak je pripravljen, a nisem se še odločil, ali bo branil

"Zdravnik mu je dal dovoljenje za nastop, začel je resno trenirati. Opravil je treninge z žogo, hkrati pa se je že pridružil preostalima dvema vratarjema. Oblak je pripravljen za igro, a kdo bo igral in kdo ne, se bomo odločili tik pred tekmo," je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedal trener Madridčanov Diego Simeone. Ta je pristavil, da se bo Atletico spopadel z najboljšim Bayerjem v tej sezoni. "Na zadnjih tekmah so igrali zelo sproščeno. Chicharito se giblje dobro, gre za ekipo, ki si zasluži veliko spoštovanja. Vedno mi je bila všeč, njegov trener dobro dela z napadom in hitrimi prehodi v protinapade. Pričakujem samozavestnega nasprotnika, najverjetneje bo to Bayerjeva najboljša izvedba v sezoni," je zaključil Argentinec na klopi aktualnih podprvakov Lige prvakov.

Ali bo Oblak dobil priložnost za igro od prve minute ali ne, bomo izvedeli dobro uro pred tekmo. (Foto: AP)

"To bo zahteven obračun. Gre za zelo konkurenčno ekipo in vemo, da nas bodo gnali do skrajnih meja, toda naredili bomo vse, kar je v naši moči, da napredujemo," pa je pred tekmo izpostavil vezist Atletica Koke.

Za Bayer bo skoraj zagotovo od prve minute nastopil slovenski reprezentant Kevin Kampl, ki je bil tudi gost ponedeljkove novinarske konference. Kaj je povedal, si lahko preberete tukaj.

Liga prvakov, osmina finala, prva tekma (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.30):

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid