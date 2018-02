Kane zatresel mrežo podrejenega Arsenala za zmago na mestnem derbiju, Aguero napolnil mrežo Leicestra

Zadnja dva tedna sta bila za spurse peklenska, vendar so jih varovanci Mauricia Pochettina opravili z odliko. Po nogometni poslastici, ko so na Wembleyju nadigrali Manchester United (2:0), so se pomerili še z Liverpoolom in po mnenju številnih navijačev redsev spornem sojenju dosegli izenačenje v zadnji minuti (2:2).

Pochettinovi varovanci se bodo v osmini finala Lige prvakov pomerili z Juventusom. (Foto: AP)

V zadnji tekmi pred pričetkom osmine finala elitnega evropskega tekmovanja, kjer Tottenham gostuje pri torinskem Juventusu, pa so na domači zelenici gostili še mestnega rivala, Arsenal. Pričakovanja ob derbiju 27. kroga Premier League so bila velika, vendar pa jih nogometna velikana nista v celoti upravičila. Številni so bili najbolj razočarani s predstavo topničarjev, ki so večji del obračuna branili svojo mrežo in si niso prislužili nevarnejših priložnosti za zadetek, za razliko od Tottenhama, ki je bil po prepričanju gledalcev dominantnejši, vendar pa danih priložnosti nogometaši niso znali pretvoriti v zadetek vse do 49. minute.

Harry Kane je v letu 2018 že osemkrat zatresel mrežo nasprotnika. (Foto: AP)

Takrat se je po natančni podaji Bena Daviesa med strelce vpisal prvi strelec angleškega prvenstva Harry Kane, ki je na tekmi proti Liverpoolu z enajstih metrov vpisal svoj stoti zadetek. Četa Arsena Wengerja se na zadetek ni odzvala po pričakovanjih, najlepšo priložnost za zadetek v drugem polčasu je v sodnikovem podaljšku zapravil Alexandre Lacazette, ki se je znašel na štiri oči s Hugom Llorisom, vendar streljal mimo leve vratnice. Z novimi tremi točkami so se spursi za kar sedem točk oddaljili od topničarjev in kraljujejo na tretjem mestu angleškega prvenstva, točko pred Liverpoolom, ki ima tekmo manj.

(Foto: AP)

Razpoloženi Aguero za zmago sinjemodrih nad Leicestrom

Vodilno moštvo Premier League je na domači zelenici gostilo Leicester. Sinjemodri so si prednost zagotovili že v 3. minuti po zadetku Raheema Strelinga, vendar pa so prednost gostje izničili v 24. minuti, ko se je med strelce vpisal Jamie Vardy. V drugem polčasu pa se je razživel Sergio Aguero, ki je s kar štirimi zadetki še povišal vodstvo domačih in Cityju zagotovil nove tri točke, s katerimi so se varovanci Pepa Guardiole še bolj oddaljili od mestnega tekmeca Uniteda.

Izidi 27. kroga:

Tottenham - Arsenal 1:0 (0:0)

Kane 49.

Manchester City - Leicester 5:1 (1:1)

Sterling 3., Aguero 48., 53., 77., 90.; Vardy 24.

Everton - Crystal Palace 3:1 (0:0)

Sigurdsson 46., Niasse 51., Davies 75.; Milivojević 83./11-m



West Ham - Watford 2:0 (1:0)

Chicharito 38., Arnautović 78.

Swansea - Burnley 1:0 (0:0)

Ki Sung-Yong 81.

Stoke - Brighton 1:1 (0:1)

Shaqiri 68.; Izquierdo 32.