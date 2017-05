Kante najboljši nogometaš v angleški ligi po izboru novinarjev

N'Golo Kante in Alexis Sanchez (Foto: AP)

Glasovalo je 340 novinarjev, ki bodo nogometašu priznanje podelili 18. maja, ko bodo obeležili 70. obletnico svojega obstoja. N'Golo Kante in Eden Hazard sta bila konec aprila izbrana tudi za najboljša igralca po mnenju Združenja poklicnih nogometaš Anglije.



Lani sta si priznanje razdelila nogometaša presenetljivega prvaka Leicestera in lani tudi soigralca Kanteja, Jamie Vardy in Riyad Mahrez.