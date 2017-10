Katalonski ponos v luči neodvisnosti pred praznimi tribunami pomedel z Las Palmasom

Katalonija se je v le nekaj dneh spremenila v vroč kotel, zaradi izgredov, ki jih je sprožil referendum o neodvisnosti pa so se tudi v katalonskem nogometnem velikanu Barceloni odločili, da tekmo z Las Palmasom odigrajo kar za zaprtimi vrati stadiona Camp Nou. V klubu so sicer zaprosili za prestavitev obračuna, česar pa jim španska nogometna zveza ni odobrila, tako so se odločili, da tekma ne bo na voljo javnosti.

(Foto: AP)

Potem ko je za moštvom s Kanarskih otokov grozovit začetek sezone, zaradi slabih predstav pa je ekipo pred dnevi zapustil tudi trener Manolo Marquez, prvenec na klopi Las Palmasa pa je v katalonski prestolnici dočakal Pako Ayesteran, pa so se Katalonci lahko pohvalili s polnim izkupičkom z vseh šestih tekem. Poškodbe so sicer zahtevale svoj davek, tekmo pa sta s klopi spremljala Rafinha in poletna pridobitev Ousmane Debele. Pričakovano so tekmo bolje pričeli varovanci Ernesta Valverdeja, vendar pa so gostje dosledno odbijali napade Kataloncev. Ti so si preko prostega strela Lionela Messija zagotovili lepo priložnost za povišanje vodstva, vendar pa je gostujoči vratar Leandro Chichizola še pravočasno ubranil svojo mrežo prazno. Gostje na zelenici niso prednjačili, še najbolj se je zadetku približal Oussama Tannane, vendar pa Marc-Andre ter Stegen ni okreval in zaustavil žogo.

Po vrnitvi na zelenico v drugem polčasu so Katalonci nadaljevali z napadi na vrata rumenih, kar se jim je izplačalo v 49. minuti, ko je po kotu Messija z glavo zadel Sergio Busquets. Med strelce se je v nadaljevanju skušal vpisati tudi Messi, ki pa je streljal naravnost v gostujočega vratarja. Zato pa se je Argentincu sreča nasmehnila nekaj minut zatem, ko je izkoristil podajo pred vrata gostov in se znašel iz oči v oči z gostujočim vratarjem ter zatresel mrežo, ob tem pa so sodniki spregledali prepovedani položaj. Zelo blizu slednjega pa se je Messi znašel tudi ob drugem zadetku, ko je izkoristil podajo Luisa Suareza in potisnil žogo za hrbet Chichizola. V izdihljajih obračuna bi prednost blaugrane lahko še povišal Urugvajec, vendar pa je žoga le za las zgrešila levo vratnico, tako je ostalo pri rezultatu 3:0.

Barcelona - Las Palmas 3:0 (0:0)

Busquets 49., Messi 70., 77.