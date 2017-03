Katančeva četa doživela poraz v Glasgowu, Slovenija zdrsnila na tretje mesto skupine

Cilj škotske reprezentance pred obračunom s slovensko izbrano vrsto je bil jasen, zmaga bi namreč vlila vnovično upanje na uvrstitev na svetovno prvenstvo v Rusiji. "Tu ni nobenega dvoma, saj nujno potrebujemo zmago. Sprijazniti se moramo z realnostjo. Zmaga je nujna. Včasih izzivi kot je ta zbudijo najboljše v tebi," je bil pred tekmo ne glede na izhodišče optimističen Gordan Strachan, strateg na klopi domačinov. Kljub prednosti domačega terena, ki bi lahko bila po mnenju Srečka Katanca odločilna, pa so se Slovenci lahko pohvalili z nizom odličnih predstav, zmagama nad Slovaško in Malto ter remijema proti favoriziranim Angležem in Litvancem, s katerimi so zasidrali na drugem mestu skupine F. "Trenutno smo drugi. To bomo poskušali zadržati. Dali bomo 100, 120 odstotkov za grb, na koncu tekme pa bomo videli, kaj smo si zaslužili," je pred spopadom povedal Aljaž Struna, ki se je uvrstil v prvo enajsterico.





Slovenska reprezentanca je zapretila le z redkimi priložnostmi, medtem ko so ritem narekovali Škotje. (Foto: AP)

Škotje so že v začetku nevarno pritisnili in Jan Oblak je moral posredovati že ob prvem napadu, vendar pa je vratar madridskega Atletica suvereno preprečil vodstvo domačih. Slovenska reprezentanca si je uspela ustvariti priložnost s protinapada, vendar je Josipa Iličića zaustavila škotska obramba. Domači so prevzeli pobudo na zelenici in po priložnosti iz kota premagali slovenskega vratarja, vendar pa je zadetek preprečil sodniški žvižg, ki je oznanil prekršek v napadu. Slovenci so preživeli začetni nalet škotske izbrane enajsterice, vendar pa so so Škoti kmalu ustvarili novo priložnost, po lepi podaji Jamesa Foresta je do strela prišel Leigh Griffiths, vendar je žoga končala za vrati Oblaka. V 19. se je na štiri oči z vratarjem Craigom Gordonom znašel Roman Bezjak, vendar pa je Škot z dobro postavitvijo uspel obraniti strel napadalca hrvaške Rijeke. V nadaljevanju si je rumeni karton zaradi zavlačevanja prislužil Boštjan Cesar, ki bo zaradi kazni izpustil naslednjo reprezentančno tekmo. Škoti so vnovič pritisnili na vrata Slovencev, James Morrison je z močnim strelom skušal zatresti mrežo vendar pa je žoga zletela mimo leve vratnice. Domači so si mimo sredine velikokrat uspeli utreti pot do slovenskega gola in povzročili kar nekaj težav obrambni vrsti. V 35.minuti so si izborili eno izmed lepših priložnosti prvega polčasa, vendar pa je na slovensko srečo strel Griffithsa zadel prečko, tudi nekaj minut za tem je Katančevo srečo spremljala sreča, saj je škotski napad še drugič odbila vratnica.

Oblak je vse do zadnjih minut obračuna slovensko mrežo uspešno branil pred poskusi Škotov. (Foto: AP)

V začetku drugega polčasa so Slovenci vendarle pokazali nekaj več življenja na igrišču, kljub temu pa niso uspeli sestaviti resnejšega napada, ki bi izcimil nevaren zaključni strel. Zato pa so se po desetih minutah uspeli zbrati Škotje, vendar je Aljaž Struna še pravočasno odbil žogo za gol. Zaradi prekrška si je rumeni karton prislužil Bezjak, zato ga je kaj kmalu na igrišču zamenjal Benjamin Verbič. V 61.minuti je porumenel že četrti slovenski reprezentant, Vladimir Birsa je s prekrškom zaustavil protinapad Škotske, zaradi česar se je odpovedal nastopu na tekmi proti Malti. Utrujenost se je poznala tudi v nogah Škotov, saj so nekoliko umirili tempo igre, kljub temu pa je igra ostala na slovenski polovici igrišča. Z nekaj manj kreativnosti so skušali iztržiti zadetek, tako je poskušal tudi Robert Snodgrass, vendar je bil pri strelu nenatančen. Pomembnejša vloga na tekmi je pripadla Oblaku, ki je uspel ubraniti številne poskuse domačih, tako tudi strel Ikechija Anye v sredino gola.

Ena izmed lepših priložnosti Slovenije v drugem polčasu je bil prodor Kevina Kampla, ki pa ga je še pravočasno ustavila obrambna vrsta Škotske, na drugi strani pa je pomembno posredoval Cesar in s tem preprečil vodstvo domače reprezentance. Škoti bi za miren spanec potrebovali zmago, zato so v zadnjih minutah polčasa še bolj pritisnili na vrata Oblaka. Slovenska obrambna vrsta je imela zato veliko dela, domači pa so preko Foresta prihajalo do atraktivnih priložnosti na slovenski strani. V 88.minuti pa se je trud Škotov vendarle izplačal, vratarja Oblaka je premagal Chris Martin, čigar strel se je od vratnice odbil naravnost v slovensko mrežo. S tem se je globoko oddahnil Strachan, ki se mu je po slabih predstavah v zadnjem času dodobra zamajal trenerski stolček, Slovenija pa je po porazu zdrsnila na tretje mesto v skupini F.

Srečko Katanec, selektor Slovenije: "Zaslužena zmaga Škotske. Čestitke domači ekipi za zelo dobro igro. Mi nismo pokazali tistega, kar bi morali. V alibije ne bom šel. Mi smo odigrali daleč od tega, da bi lahko bili zadovoljni. Predvsem v prvem polčasu nismo pokazali nobene samozavesti, agresije, nobenega poguma. Slaba predstava. Za rezultat sem odgovoren jaz, prav tako za izbor igralcev." Gordon Strachan, selektor Škotske: "Kot trener sem užival v predstavi, v vseh segmentih, tudi tehničnem, fizičnem. Vse je šlo v redu. Prenesli smo moč na igrišče in to proti dobri ekipi. Kar zadeva tekme, na katerih moraš zmagati - te pač igraš večkrat v življenju. Mislim, da so vsi navijači, ki so bili danes na tekmi, domov odšli z dobrim občutkom. Seveda so vabljeni tudi drugi, da nas podprejo na naslednjih tekmah."

Izid:

Škotska - Slovenija 1:0 (0:0)

Martin 88.